Ръсел: Страхотно е да съм на полпозишън

Джордж Ръсел спечели първото място в квалификацията за Гран При на Сингапур, като оглави класирането с първия си опит в третата част, а след това успя да подобри времето си.

„Страхотно е съм на полпозишън – заяви Джордж. – Вчера беше много предизвикателен ден за нас по много причини, но стана добре, че успяхме да се върнем в челото и да постигнем добър резултат.

„Утре ни чака дълго и тежко състезание, но аз знаех, че колата ни има потенциал за силно представяне. Кими също се справи страхотно през целия уикенд.

„С оглед на това, което направи той вчера, бях сигурен, че днес можем да сме още по-бързи. Много съм щастлив от този резултат.

„Сингапур не е било най-силното ми състезание в миналото, но основно заради мои грешки. Това, че съм първи на старта не означава кой знае колко, но все пак е важно. Иска ми се да мисля, че ще мога да опазя първото място от Макс, който винаги прави добри стартове и утре ще може да атакува от вътрешната страна на първия завой.“

Снимки: Gettyimages