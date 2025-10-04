Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ръсел: Страхотно е да съм на полпозишън

Ръсел: Страхотно е да съм на полпозишън

  • 4 окт 2025 | 17:27
  • 187
  • 0
Ръсел: Страхотно е да съм на полпозишън

Джордж Ръсел спечели първото място в квалификацията за Гран При на Сингапур, като оглави класирането с първия си опит в третата част, а след това успя да подобри времето си.

„Страхотно е съм на полпозишън – заяви Джордж. – Вчера беше много предизвикателен ден за нас по много причини, но стана добре, че успяхме да се върнем в челото и да постигнем добър резултат.

Магическо каране донесе на Джордж Ръсел полпозишъна в Сингапур
Магическо каране донесе на Джордж Ръсел полпозишъна в Сингапур

„Утре ни чака дълго и тежко състезание, но аз знаех, че колата ни има потенциал за силно представяне. Кими също се справи страхотно през целия уикенд.

„С оглед на това, което направи той вчера, бях сигурен, че днес можем да сме още по-бързи. Много съм щастлив от този резултат.

Астън Мартин: Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1
Астън Мартин: Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1

„Сингапур не е било най-силното ми състезание в миналото, но основно заради мои грешки. Това, че съм първи на старта не означава кой знае колко, но все пак е важно. Иска ми се да мисля, че ще мога да опазя първото място от Макс, който винаги прави добри стартове и утре ще може да атакува от вътрешната страна на първия завой.“

Хамилтън се размина с наказанието в Сингапур
Хамилтън се размина с наказанието в Сингапур
 Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хамилтън се размина с наказанието в Сингапур

Хамилтън се размина с наказанието в Сингапур

  • 4 окт 2025 | 15:45
  • 1569
  • 0
7-о място за Алекс Вътева в предпоследния старт в Carrera Cup Германия

7-о място за Алекс Вътева в предпоследния старт в Carrera Cup Германия

  • 4 окт 2025 | 15:42
  • 548
  • 0
Доменикали с противоречиво изказване за класическите писти във Формула 1

Доменикали с противоречиво изказване за класическите писти във Формула 1

  • 4 окт 2025 | 15:13
  • 811
  • 1
Нова изпускателна система за Леклер преди квалификацията

Нова изпускателна система за Леклер преди квалификацията

  • 4 окт 2025 | 14:52
  • 786
  • 0
Астън Мартин: Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1

Астън Мартин: Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1

  • 4 окт 2025 | 14:36
  • 1094
  • 0
Бътън: В Макларън започват да усещат напрежението

Бътън: В Макларън започват да усещат напрежението

  • 4 окт 2025 | 14:20
  • 757
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

  • 4 окт 2025 | 17:15
  • 12397
  • 22
Монтана 0:0 Черно море

Монтана 0:0 Черно море

  • 4 окт 2025 | 17:42
  • 1750
  • 0
Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 24271
  • 18
Арсенал 1:0 Уест Хам, Райс наказа бившия си отбор

Арсенал 1:0 Уест Хам, Райс наказа бившия си отбор

  • 4 окт 2025 | 17:01
  • 2700
  • 1
Манчестър Юнайтед 2:0 Съндърланд, Шешко удвои аванса

Манчестър Юнайтед 2:0 Съндърланд, Шешко удвои аванса

  • 4 окт 2025 | 17:35
  • 4020
  • 3
Втора лига на живо: късен гол в Плевен

Втора лига на живо: късен гол в Плевен

  • 4 окт 2025 | 17:20
  • 7140
  • 4