  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Хамилтън се размина с наказанието в Сингапур

Хамилтън се размина с наказанието в Сингапур

  • 4 окт 2025 | 15:45


Люис Хамилтън се размина с наказанието след третата тренировка преди Гран При на Сингапур, след като стюардите прецениха, че той не е нарушил правилата по време на червения флаг след инцидента на Лиам Лоусън.

Британецът беше разследван, тъй като беше останало впечатление, че той се е движел с прекалено висока скорост в края на обиколката. По-внимателен анализ на данните обаче е показал, че през цялото време пилотът на Ферари е бил над минималното време за покриване на съответната отсечка.

В допълнение комисарите посочват, че той е атакувал подхода към алеята пред боксовете с по-висока скорост в сравнение със своите съперници в същия момент. Тъй като обаче Хамилтън през цялото време е разполагал с пълен контрол върху автомобила си стюардите не смятат, че е имало опасна ситуация и затова решиха да не наказват британеца за старта на „Марина Бей“ утре.

