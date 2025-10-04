Популярни
Гьонов: Успяхме да разтресем системата

  • 4 окт 2025 | 16:14
  • 728
  • 0

Добрин Гьонов смята, че в Българския футболен съюз са успели да разтресат системата след скандала със залаганията на мачовете, който избухна в края на миналия месец. Заместник-изпълнителният директор на централата отбеляза, че тяхната цел не е да се наказват футболистите, а да е търси превенция.

Един от ръководните фактори в БФС сподели, че Александър Димитров е правилният избор за селекционер на националния отбор.

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови
Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

"Александър Димитров е много добре познато име. Изключително мотивиран млад специалист. Естествено, бяха разгледани различни варианти, но всички се обединиха, че той в момента е най-подходящият да поеме националния отбор. Най-важен е манталитетът и малко да си повярват. Александър Димитров има една изключителна позитивна енергия, която се надявам, че ще предаде на футболистите", заяви Гьонов пред БНТ.

Александър Димитров: Никой не е вечен, въпросът е какво ще оставим след нас
Александър Димитров: Никой не е вечен, въпросът е какво ще оставим след нас

Гьонов сподели още, че основната цел на БФС по казуса със залаганията е превенцията.

Гьонов: Част от футболистите са залагали на собствени мачове
Гьонов: Част от футболистите са залагали на собствени мачове

"Само по себе си, ако се докаже, че има манипулиране, то вече е престъпление. Ще има съд и ще мине по процедурите, които са в държавата. Нашата цел не е да наказваме футболистите, а превенция. В момента аз съм щастлив, че успяхме да разтресем системата. Надявам се да спре или поне да намали драстично това, което се случва със залаганията", добави още той.

