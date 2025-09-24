Популярни
МАРТО БОЙЧЕВ С НАГРАДА ЗА ИГРАЧ НА КРЪГА
Гьонов: Част от футболистите са залагали на собствени мачове

  • 24 сеп 2025 | 12:43
  • 3800
  • 1
Заместник изпълнителният директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов обяви, че съвместната пресконференция с НАП и ГДНП е отменена, тъй като е установено, че част от футболистите, замесени в казуса със залагания на мачове, са го правили на срещи на своите отбори.

„Искам да пожелая успех на г-н Димитров и г-н Янчев в новите предизвикателства. Националният отбор да придобие по-значим вид“, сподели Гьонов относно новите селекционери при мъжете и младежите.

„На 10 септември тази година постъпи официално писмо от ГДНП в деловодството на БФС, в който ни представиха списък с 46 имена на служители от 9 кръг на Първа лига и 10 на Втора професионална лига са залагали на срещи от българското първенство“, разкри Добрин Гьонов.

„Това на база дисциплинарния правилник, ДК е взел решение да ги накаже с парична санкция от 10 хиляди лева. Докато не бъде изплатена тази санкция да бъдат със спрени състезателни права. Това е решение на ДК от миналата седмица“, продължи Гьонов.

„Днес беше предвидена пресконференция на трите институции, но снощи беше взето решение тя да бъде отменена, защото проверката продължава.“

„Беше установено, че част от футболистите са залагали и на собствени мачове. Буди съмнения за манипулиране на мачове и беше взето решение пресконференцията да бъде отложена, когато имаме повече яснота“, разкри още Добрин Гьонов.

