Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

Близо 50 футболисти, треньори и други служебни лица в българския футбол, в т.ч. от efbet Лига и Втора лига, са глобени и наказани във връзка със залагане на срещи от шампионатите под егидата на Българския футболен съюз.

На всеки от въпросните е наложена санкция в размер на 10 000 лева и спиране на правата, докато глобата не бъде платена. Това се е случило на закрито заседание на Дисциплинарната комисия към футболната централа. Санкциите са на основание член 46, алинея 5, буква а/ от дисциплинарния правилник на футболния орган.

Разследването засяга сезон 2024/2025 г. и е направено по сигнал от Главна дирекция "Национална полиция" при МВР за извършена от тях проверка по предоставена информация от НАП. Sportal.bg научи, че някои от наказаните вече са заплатили своята глоба и правата им са възстановени. Сред санкционираните няма футболисти от водещите клубове у нас, както и такива, които играят за националния отбор.