Макларън изненадващо се раздели с водещ пилот от своята академия

Отборът на Макларън изненадващо обяви, че се разделя с водещия пилот в своята програма за развитие на млади таланти Алекс Дън.
Ирландецът се присъедини към програмата на Макларън преди малко повече от година, а през този сезон той беше водещият пилот в нея. Като такъв Дън взе участие в две петъчни свободни тренировки във Формула 1 по време на състезателните уикенди в Австрия и Италия.
Иначе през 2025 година Дън се състезава във Формула 2, където има две победи и общо седем качвания на почетната стълбичка. В генералното класиране преди финалните два състезателни уикенда той заема петото място, но изостава с цели 58 точки от лидера Леонардо Форнароли.