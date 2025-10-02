Макларън изненадващо се раздели с водещ пилот от своята академия

Отборът на Макларън изненадващо обяви, че се разделя с водещия пилот в своята програма за развитие на млади таланти Алекс Дън.

McLaren Racing has ended its contract with McLaren Driver Development Programme member Alex Dunne.



It has been a pleasure to work with Alex over the last year and to contribute to his growth as a driver.



We wish Alex all the best for his career going forward.#McLaren pic.twitter.com/Ll46rVgF8l — McLaren (@McLarenF1) October 2, 2025

Ирландецът се присъедини към програмата на Макларън преди малко повече от година, а през този сезон той беше водещият пилот в нея. Като такъв Дън взе участие в две петъчни свободни тренировки във Формула 1 по време на състезателните уикенди в Австрия и Италия.

Иначе през 2025 година Дън се състезава във Формула 2, където има две победи и общо седем качвания на почетната стълбичка. В генералното класиране преди финалните два състезателни уикенда той заема петото място, но изостава с цели 58 точки от лидера Леонардо Форнароли.

