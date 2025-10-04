Лука Марини очаквано беше наказан след спринта в Индонезия

Лука Марини загуби шестото си място от спринта в Индонезия, след като беше наказан с 8 секунди от стюардите на MotoGP, което го смъква на 13-та позиция в класирането.

Марко Бедзеки превъзмогна кошмарен старт, за да спечели спринта в Индонезия

Причината за санкцията на италианеца е прекалено ниското налягане, което в било отчетено в неговите гуми в хода на спринтовата дистанция на „Мандалика“. Това разследване беше обявено веднага след финала и понеже от Хонда не са представили смекчаващи обстоятелства като повреден винтил или нещо подобно, Марини получи стандартното наказание от 8 секунди, което се дава в този случай.

След неговото наказание световният шампион Марк Маркес се изкачва на шестата позиция пред Франко Морбидели, Фабио Ди Джанантонио и Мигел Оливейра, който влиза в зоната на точките. В челните позиции в генералното класиране не настъпват съществени промени, тъй като единствено Маркес, Морбидели, Ди Джанантонио и Оливейра печелят по една точка повече, а Марини губи четири.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Индонезия (обновена)

Състезанието за Гран При на Индонезия, 18-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, е предвидено за 10:00 часа българско време утре сутринта и то ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Снимки: Gettyimages