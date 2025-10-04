След седмото си място в спринта на пистата „Мандали“ световният шампион в MotoGP Марк Маркес увеличи своя актив на върха на генералното класиране в кралския клас на 544 точки, а преднината му пред неговия по-малък брат Алекс спадна на 198 след четвъртото място на пилота на Грезини Дукати.
На свой ред Алекс води със 72 пункта пред Франческо Баная в спора за второто място в крайното класиране. По всички личи обаче, че до края на сезона двукратният шампион по-скоро ще се брои за третото място с победителят от днешния спринт Марко Бедзеки, който има пасив от 20 точки спрямо пилота на Дукати.
Марко Бедзеки превъзмогна кошмарен старт, за да спечели спринта в Индонезия
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Индонезия:
Марк Маркес – 544 точки
Алекс Маркес – 346
Франческо Баная – 274
Марко Бедзеки – 254
Франко Морбидели – 198
Педро Акоста – 195
Фабио Ди Джанантонио – 183
Фермин Алдегер – 156
Фабио Куартараро – 149
Йоан Зарко – 124
Брад Биндър – 105
Раул Фернандес – 102
Лука Марини – 101
Енеа Бастианини – 89
Жоан Мир – 77
Маверик Винялес – 72
Ай Огура – 70
Джак Милър – 58
Алекс Ринс – 45
Хорхе Мартин – 34
Мигел Оливейра – 26
Пол Еспаргаро – 16
Такааки Накагами – 10
Лоренцо Савадори – 8
Аугусто Фернандес – 8
Сомкиат Чантра – 3
Алейш Еспаргаро – 0
Снимки: Sportal.bg