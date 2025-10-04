Популярни
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Индонезия

  • 4 окт 2025 | 10:57
  • 107
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Индонезия

След седмото си място в спринта на пистата „Мандали“ световният шампион в MotoGP Марк Маркес увеличи своя актив на върха на генералното класиране в кралския клас на 544 точки, а преднината му пред неговия по-малък брат Алекс спадна на 198 след четвъртото място на пилота на Грезини Дукати.

На свой ред Алекс води със 72 пункта пред Франческо Баная в спора за второто място в крайното класиране. По всички личи обаче, че до края на сезона двукратният шампион по-скоро ще се брои за третото място с победителят от днешния спринт Марко Бедзеки, който има пасив от 20 точки спрямо пилота на Дукати.

Марко Бедзеки превъзмогна кошмарен старт, за да спечели спринта в Индонезия
Марко Бедзеки превъзмогна кошмарен старт, за да спечели спринта в Индонезия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Индонезия:

  1. Марк Маркес – 544 точки

  2. Алекс Маркес – 346

  3. Франческо Баная – 274

  4. Марко Бедзеки – 254

  5. Франко Морбидели – 198

  6. Педро Акоста – 195

  7. Фабио Ди Джанантонио – 183

  8. Фермин Алдегер – 156

  9. Фабио Куартараро – 149

  10. Йоан Зарко – 124

  11. Брад Биндър – 105

  12. Раул Фернандес – 102

  13. Лука Марини – 101

  14. Енеа Бастианини – 89

  15. Жоан Мир – 77

  16. Маверик Винялес – 72

  17. Ай Огура – 70

  18. Джак Милър – 58

  19. Алекс Ринс – 45

  20. Хорхе Мартин – 34

  21. Мигел Оливейра – 26

  22. Пол Еспаргаро – 16

  23. Такааки Накагами – 10

  24. Лоренцо Савадори – 8

  25. Аугусто Фернандес – 8

  26. Сомкиат Чантра – 3

  27. Алейш Еспаргаро – 0

Снимки: Sportal.bg

