Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Индонезия

След седмото си място в спринта на пистата „Мандали“ световният шампион в MotoGP Марк Маркес увеличи своя актив на върха на генералното класиране в кралския клас на 544 точки, а преднината му пред неговия по-малък брат Алекс спадна на 198 след четвъртото място на пилота на Грезини Дукати.

На свой ред Алекс води със 72 пункта пред Франческо Баная в спора за второто място в крайното класиране. По всички личи обаче, че до края на сезона двукратният шампион по-скоро ще се брои за третото място с победителят от днешния спринт Марко Бедзеки, който има пасив от 20 точки спрямо пилота на Дукати.

Марко Бедзеки превъзмогна кошмарен старт, за да спечели спринта в Индонезия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Индонезия:

Марк Маркес – 544 точки Алекс Маркес – 346 Франческо Баная – 274 Марко Бедзеки – 254 Франко Морбидели – 198 Педро Акоста – 195 Фабио Ди Джанантонио – 183 Фермин Алдегер – 156 Фабио Куартараро – 149 Йоан Зарко – 124 Брад Биндър – 105 Раул Фернандес – 102 Лука Марини – 101 Енеа Бастианини – 89 Жоан Мир – 77 Маверик Винялес – 72 Ай Огура – 70 Джак Милър – 58 Алекс Ринс – 45 Хорхе Мартин – 34 Мигел Оливейра – 26 Пол Еспаргаро – 16 Такааки Накагами – 10 Лоренцо Савадори – 8 Аугусто Фернандес – 8 Сомкиат Чантра – 3 Алейш Еспаргаро – 0

Снимки: Sportal.bg