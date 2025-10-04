Лудогорец благодари на феновете си за подкрепата срещу Бетис

Ръководството на Лудогорец благодари на феновете си за подкрепата в домакинството на Бетис (0:2) от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. Следващата среща от турнира за "орлите" е визита на Йънг Бойс от Швейцария. Утре футболистите, водени от Руи Мота, гостуват на ЦСКА в мач от 11-ия кръг на efbet Лига.

"Благодарим ви, фенове!

Благодарим ви, че в тежките условия срещу Бетис отново бяхте зад нас. Загубихме една битка, но вашата подкрепа ни показа, че заедно можем да продължим напред и да печелим следващите.

Вашата вярност и сила от трибуните дават допълнителна енергия на отбора. С вас имаме голям шанс да постигнем още победи!", написаха от Лудогорец.

Снимки: Startphoto