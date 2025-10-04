Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  Лудогорец благодари на феновете си за подкрепата срещу Бетис

Лудогорец благодари на феновете си за подкрепата срещу Бетис

  • 4 окт 2025 | 11:06
  • 386
  • 2

Ръководството на Лудогорец благодари на феновете си за подкрепата в домакинството на Бетис (0:2) от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. Следващата среща от турнира за "орлите" е визита на Йънг Бойс от Швейцария. Утре футболистите, водени от Руи Мота, гостуват на ЦСКА в мач от 11-ия кръг на efbet Лига.

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците
Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

"Благодарим ви, фенове!

Благодарим ви, че в тежките условия срещу Бетис отново бяхте зад нас. Загубихме една битка, но вашата подкрепа ни показа, че заедно можем да продължим напред и да печелим следващите.

Мота: Моите момчета тичаха и се бориха, създавахме положения, не трябваше да губим с такъв резултат
Мота: Моите момчета тичаха и се бориха, създавахме положения, не трябваше да губим с такъв резултат

Вашата вярност и сила от трибуните дават допълнителна енергия на отбора. С вас имаме голям шанс да постигнем още победи!", написаха от Лудогорец.

Снимки: Startphoto

