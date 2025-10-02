Вердон: Не си използвахме шансовете

Защитникът на Лудогорец Оливие Вердон бе разочарован от загубата на тима от Бетис в Лига Европа. Французинът е на мнение, че “орлите” не са успели да се възползват от положенията си пред вратата на испанците.

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

“Знаехме, че ще е труден мач, но имахме увереност, че можем да играем. Когато ни вкарахме след това допуснахме повече пространства в задни позиции. Имахме възможност да вкараме, но да се надяваме, че ще бъдем по-добри в следващите мачове”, каза Вердон.