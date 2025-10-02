Популярни
Пелегрини разкри с кой елемент е надиграл Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 22:17
  • 1011
  • 0

Наставникът на Бетис Мануел Пелегрини бе доволен от победата на тима при визитата на Лудогорец. Опитният специалист е на мнение, че успехът е дошъл благодарение на стабилната игра на тима в защита.

“За нас бе много важно да спечелим трите точки, особено след равенството срещу Нотингам. Успяхме да реализираме идеите си, а съперникът е много силен домакин, но ние показахме добра игра в защита. Имахме и положения, а след втория гол имахме спокойствие да затворим мача. Търсихме своите положения, като направихме 7-8 промени от последния ни мач. И в двата двубоя срещу Лудогорец сега и преди три години ни бяха трудни”, каза Пелегрини.

