Чочев: Нека изиграем умно тежкия мач с ЦСКА и се надявам да го спечелим

Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев каза след домакинското поражение с 0:2 от Бетис, че отборът е хвърлил доста усилия днес, а след няколко дни го очаква още един труден двубой, но срещу ЦСКА.

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

"Загубихме заради тяхната класа. Една-две наши грешки и те веднага се възползват. Излизат добре, когато ги пресираш. Имат класни футболисти, които играят добре с едно докосване.

От наша грешка и с първия си удар вкараха гол. Техният играч ме удари, но реферът каза, че първо е играл с топката. Ако е така, значи е взел правилното решение.

Неприятно е, когато стават контузии в началото на мача. Надяваме се контузията на Куртулуш да е лека. Това донякъде разколеба нашата игра.

Знаехме, че футболисти с тяхната индивидуална класа, от много високо ниво, могат да решат мача.

Нека първо изиграем мача с ЦСКА. Много труден и тежак мач. Нека го изиграем умно, защото днес вложихме много усилия. Надявам се да го спечелим", коментира Чочев след днешната среща в Лига Европа.