Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Чочев: Нека изиграем умно тежкия мач с ЦСКА и се надявам да го спечелим

Чочев: Нека изиграем умно тежкия мач с ЦСКА и се надявам да го спечелим

  • 2 окт 2025 | 22:37
  • 593
  • 0

Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев каза след домакинското поражение с 0:2 от Бетис, че отборът е хвърлил доста усилия днес, а след няколко дни го очаква още един труден двубой, но срещу ЦСКА.

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците
Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

"Загубихме заради тяхната класа. Една-две наши грешки и те веднага се възползват. Излизат добре, когато ги пресираш. Имат класни футболисти, които играят добре с едно докосване.

От наша грешка и с първия си удар вкараха гол. Техният играч ме удари, но реферът каза, че първо е играл с топката. Ако е така, значи е взел правилното решение.

Неприятно е, когато стават контузии в началото на мача. Надяваме се контузията на Куртулуш да е лека. Това донякъде разколеба нашата игра.

Знаехме, че футболисти с тяхната индивидуална класа, от много високо ниво, могат да решат мача.

Нека първо изиграем мача с ЦСКА. Много труден и тежак мач. Нека го изиграем умно, защото днес вложихме много усилия. Надявам се да го спечелим", коментира Чочев след днешната среща в Лига Европа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Вердон: Не си използвахме шансовете

Вердон: Не си използвахме шансовете

  • 2 окт 2025 | 21:53
  • 779
  • 1
Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

  • 2 окт 2025 | 21:41
  • 51088
  • 179
Георги Иванов обяви: Над 10 човека в българския футбол са залагали на мачове на собствените си отбори

Георги Иванов обяви: Над 10 човека в българския футбол са залагали на мачове на собствените си отбори

  • 2 окт 2025 | 19:37
  • 8339
  • 25
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 28342
  • 10
Бойко Величков: ЦСКА гради модел за развитие на спорта в България

Бойко Величков: ЦСКА гради модел за развитие на спорта в България

  • 2 окт 2025 | 18:24
  • 2475
  • 11
Президентът на БФС откри реновиран стадион в Шумен

Президентът на БФС откри реновиран стадион в Шумен

  • 2 окт 2025 | 16:22
  • 1667
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

  • 2 окт 2025 | 21:41
  • 51088
  • 179
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 13503
  • 3
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 28342
  • 10
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 24286
  • 24
Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 23:57
  • 18271
  • 6
Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

  • 2 окт 2025 | 23:56
  • 5242
  • 0