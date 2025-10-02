Мота: Моите момчета тичаха и се бориха, създавахме положения, не трябваше да губим с такъв резултат

Наставникът на Лудогорец Руи Мота обяви след домакинското поражение с 0:2 от Бетис, че "орлите" не са заслужавали да загубят с този резултат, защото са създавали положения, но не са пратили топката във вратата.

"Единствената ситуация за тях през първото полувреме бе, когато вкараха. Това направи задачата ни по-трудна. Знаем колко са опасни техните футболисти. Класата на този гол направи голямата разлика. През второто полувреме опитахме да търсим изравнителното попадение, но дойде втория гол.

Моите момчета тичаха и се бориха. Не трябваше да губим с 2:0. Ако бяхме вкарали, щеше да е различно. Имаха още една ситуация с гредата. Ние създавахме положения, но не успяхме да вкараме топката във вратата.

Това е една от най-добрите лиги в света. Малките грешки правят разликата. Случва се. Не съм видял другите мачове на Лудогорец с испанските отбори, но днес това беше разликата", каза Мота, който коментира и принудителната смяна на Куртулуш още в осмата минута.

"Ще видим какво е положението с него. Получи контузия. Все още е рано да кажем каква е ситуацията. Трябва да внимаваме с играчите, които се връщат от контузии."