  Мота: Моите момчета тичаха и се бориха, създавахме положения, не трябваше да губим с такъв резултат

Мота: Моите момчета тичаха и се бориха, създавахме положения, не трябваше да губим с такъв резултат

  • 2 окт 2025 | 22:05
  • 4394
  • 5

Наставникът на Лудогорец Руи Мота обяви след домакинското поражение с 0:2 от Бетис, че "орлите" не са заслужавали да загубят с този резултат, защото са създавали положения, но не са пратили топката във вратата.

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците
Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

"Единствената ситуация за тях през първото полувреме бе, когато вкараха. Това направи задачата ни по-трудна. Знаем колко са опасни техните футболисти. Класата на този гол направи голямата разлика. През второто полувреме опитахме да търсим изравнителното попадение, но дойде втория гол.

Моите момчета тичаха и се бориха. Не трябваше да губим с 2:0. Ако бяхме вкарали, щеше да е различно. Имаха още една ситуация с гредата. Ние създавахме положения, но не успяхме да вкараме топката във вратата.

Това е една от най-добрите лиги в света. Малките грешки правят разликата. Случва се. Не съм видял другите мачове на Лудогорец с испанските отбори, но днес това беше разликата", каза Мота, който коментира и принудителната смяна на Куртулуш още в осмата минута.

"Ще видим какво е положението с него. Получи контузия. Все още е рано да кажем каква е ситуацията. Трябва да внимаваме с играчите, които се връщат от контузии."

Вердон: Не си използвахме шансовете

Вердон: Не си използвахме шансовете

  • 2 окт 2025 | 21:53
  • 779
  • 1
Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

  • 2 окт 2025 | 21:41
  • 51077
  • 179
Георги Иванов обяви: Над 10 човека в българския футбол са залагали на мачове на собствените си отбори

Георги Иванов обяви: Над 10 човека в българския футбол са залагали на мачове на собствените си отбори

  • 2 окт 2025 | 19:37
  • 8332
  • 25
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 28340
  • 10
Бойко Величков: ЦСКА гради модел за развитие на спорта в България

Бойко Величков: ЦСКА гради модел за развитие на спорта в България

  • 2 окт 2025 | 18:24
  • 2475
  • 11
Президентът на БФС откри реновиран стадион в Шумен

Президентът на БФС откри реновиран стадион в Шумен

  • 2 окт 2025 | 16:22
  • 1667
  • 2
Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

  • 2 окт 2025 | 21:41
  • 51077
  • 179
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 13497
  • 3
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 28340
  • 10
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 24284
  • 24
Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 23:57
  • 18266
  • 6
Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

  • 2 окт 2025 | 23:56
  • 5241
  • 0