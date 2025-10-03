Оптимистичен петък за Макс Верстапен

Световният шампион Макс Верстапен отчете две успешни петъчни тренировки за Гран При на Сингапур днес, като в последните две години Ред Бул имаше проблеми на това трасе.
Макс спечели последните две състезания на „Монца“ и в Баку и сега обясни, че представянето на RB21 отново е добро и той е доволен.
„Колата ни не беше зле, като в предишните два уикенда – обясни Верстапен. – Нямахме сериозни проблеми. Пробвахме няколко неща, като някои се оказаха добри и трябва да продължим в тази посока. Като цяло съм доста доволен, но определено имаме нужда от още темпо, за да се борим в челото.“
