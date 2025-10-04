Маверик Винялес се оттегли от Гран При на Индонезия

Отборът на Tech3 КТМ обяви, че Маверик Винялес ще преустанови участието си в уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP и няма да стартира в спринта и състезанието на „Манадалика“.

Unfortunately, Maverick will sit out on the sprint today, and the main event tomorrow. 💔#IndonesianGP #MotoGP pic.twitter.com/aT3yF09eUt — Tech3 Racing (@Tech3Racing) October 4, 2025

Още вчера испанецът загатна, че може и да не довърши уикенд на остров Ломбок заради болките, които изпитва в лявото си рамо, което той контузи в Германия през юли. Той дори заяви, че ще обсъди с тима си възможността да пропусне и оставащите четири кръга до края на сезона в Австралия, Малайзия, Португалия и Валенсия, за да получи по-дълга почивка, която да му позволи да се възстанови оптимално преди сезон 2026.

Маверик Винялес обмисля да прекрати сезона си след Гран При на Индонезия

По-рано днес Винялес остана на последното място в квалификацията в Индонезия, като той беше с над 0.3 секунди по-бавен от Сомкиат Чантра, който се класира непосредствено пред него. Със сигурност това представяне на Винялес е повлияло на неговото решение да прекрати участието си в 18-я кръг за сезона в MotoGP.

Бедзеки разби конкуренцията и грабна доминантен полпозишън в Индонезия

След оттеглянето на Винялес участие в спринта и състезанието в Индонезия ще вземат едва 19 пилоти. Освен испанецът отсъстващи този уикенд са още вече бившият световен шампион Хорхе Мартин и Ай Огура, които също лекуват различни контузии, които бяха получени в последните седмици.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages