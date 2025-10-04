Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Маверик Винялес се оттегли от Гран При на Индонезия

Маверик Винялес се оттегли от Гран При на Индонезия

  • 4 окт 2025 | 08:32
  • 413
  • 0
Маверик Винялес се оттегли от Гран При на Индонезия

Отборът на Tech3 КТМ обяви, че Маверик Винялес ще преустанови участието си в уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP и няма да стартира в спринта и състезанието на „Манадалика“.

Още вчера испанецът загатна, че може и да не довърши уикенд на остров Ломбок заради болките, които изпитва в лявото си рамо, което той контузи в Германия през юли. Той дори заяви, че ще обсъди с тима си възможността да пропусне и оставащите четири кръга до края на сезона в Австралия, Малайзия, Португалия и Валенсия, за да получи по-дълга почивка, която да му позволи да се възстанови оптимално преди сезон 2026.

Маверик Винялес обмисля да прекрати сезона си след Гран При на Индонезия
Маверик Винялес обмисля да прекрати сезона си след Гран При на Индонезия

По-рано днес Винялес остана на последното място в квалификацията в Индонезия, като той беше с над 0.3 секунди по-бавен от Сомкиат Чантра, който се класира непосредствено пред него. Със сигурност това представяне на Винялес е повлияло на неговото решение да прекрати участието си в 18-я кръг за сезона в MotoGP.

Бедзеки разби конкуренцията и грабна доминантен полпозишън в Индонезия
Бедзеки разби конкуренцията и грабна доминантен полпозишън в Индонезия

След оттеглянето на Винялес участие в спринта и състезанието в Индонезия ще вземат едва 19 пилоти. Освен испанецът отсъстващи този уикенд са още вече бившият световен шампион Хорхе Мартин и Ай Огура, които също лекуват различни контузии, които бяха получени в последните седмици.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Снимки: Gettyimages

