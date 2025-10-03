Маверик Винялес обмисля да прекрати сезона си след Гран При на Индонезия

Маверик Винялес разкри пред медиите след финала на петъчните тренировки преди Гран При на Индонезия, че обмисля възможността да прекрати своя сезон след състезателния уикенд на „Мандалика“.

Пилотът на Tech3 КТМ контузи лявото си рамо по време на квалификацията за Гран При на Германия на „Заксенринг“ в средата на юли. За него това беше първата по-сериозна травма от дебюта му в MotoGP през 2015 година насам, а заради нея испанецът пропусна както състезанието в Германия, така и състезателния уикенд в Чехия седмица по-късно.

Той направи неуспешен опит за завръщане след лятната пауза, но преустанови участието си в Гран При на Австрия след квалификацията, тъй като беше ясно, че той няма нужната сила да стартира в спринта и състезанието на „Ред Бул Ринг“. Впоследствие Винялес пропусна и Гран При на Унгария преди да се завърне за домашната си Гран При на Каталуния, въпреки че все още не се беше възстановил напълно.

В трите състезания след повторното си завръщане испанецът може да се похвали със само едно влизане в точките – 13-то място в Барселона. На „Мизано“ той отпадна, а в Япония преди седмица финишира на 16-а позиция.

Днес Винялес се класира на предпоследното 19-о място в официалната тренировка в Индонезия, а по-бавен от него беше единствено опашкарят Сомкиат Чантра. На фона на това си представяне Винялес заяви пред репортерите днес, че ще говори с Tech3 КТМ за възможността да не участва в последните четири кръга за сезона в Австралия, Малайзия, Португалия и Валенсия, за да има повече време да се възстанови максимално преди сезон 2026. Възможно е испанецът да се включи в официалния тест, който ще се проведе във Валенсия веднага след края на настоящата кампания.

„Скандално е. Само в четири завоя във втория сектор аз губя повече от секунда. Мисля, че е по-логично да спра, да възстановя физиката си и да се върна след това. Нямам никаква сила и изпитвам болка, внезапна болка. Смятахме, че нещата ще се подобрят върху мотора, но това не се случи. Мобилността се подобри, но не и силата.



„Представете си на „Филип Айлънд“ след две седмици, където има само смени на посоката на движение с висока скорост. Няма да мога да направя и една обиколка. За нас, а и особено за мен самия, най-доброто ще бъде да спра. Няма смисъл да карам за 15-о или 18-о място.



„Идеята е да спра в неделя, но ще видим, защото трябва да говоря с отбора. Мисля, че логичното нещо сега ще бъде да спра и да изчакам, докато се оправя. Трябва да съм на 100%, дори и 80%, но точно сега съм далеч от това. Смятах, че имам повече сила, но на тази писта усещам проблемите.



„Сега обмислям да спра и да се възстановя до толкова, доколкото болката в рамото ми позволява. Мисленето ни е, че колкото по-рано спра, толкова по-рано ще се възстановя. Говорим за мое участие в следсезонния тест във Валенсия.



„Струваше си да пробваме, защото сега знам, че трябва да спра. Ако не бях пробвал, щях да съжалявам много. Сега трябва да спра, не успявам да се възстановя между състезанията, няма нужното време.



„При контузии на рамото първия месец си превръзка, след това от втория до шестия месец се възстановява мобилността. Аз съм в месец 2.5, а между месеци четири и шест се работи по силата. След шест месеца можеш да използваш силата, но половин година ме вкарва в следващия сезон“, обясни Винялес.

Снимки: Gettyimages