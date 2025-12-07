Популярни
Норис наруши традицията на Ред Бул и Мерцедес

  • 7 дек 2025 | 20:54
  • 904
  • 0

Днес Ландо Норис стана първият световен шампион във Формула 1 от 2010 година насам, който не се състезава за Ред Бул или Мерцедес.

Това беляза завръщането на Макларън на върха в световния шампионат, като тимът, воден от Зак Браун и Андреа Стела спечели световната титла при конструкторите през миналата и тази година.

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

При пилотите обаче Ред Бул и Мерцедес записаха впечатляваща серия, на която Норис сложи край. От 2010 до 2013 включително властна Себастиан Фетел с Ред Бул.

След това, от 2014 до 2020 включително дойдоха 7 поредни титли за Мерцедес – една за Нико Розберг през 2016, а останалите 6 за Люис Хамилтън. И след тях започна ерата на Макс Верстапен и Ред Бул – 4 поредни титли при пилотите.

Доктор Марко за детронирането на Верстапен: Болезнена загуба
Доктор Марко за детронирането на Верстапен: Болезнена загуба

Сега, през 2025, в последната година от действието на настоящите технически правила, на върха се качи Ландо Норис с Макларън.

Шампионът Норис: Макс и Оскар определено не направиха живота ми лесен
Шампионът Норис: Макс и Оскар определено не направиха живота ми лесен
Снимки: Gettyimages

