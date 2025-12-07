Хамилтън: Гордея се с Ландо, първата титла винаги е специална

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън също поздрави Ландо Норис, който днес спечели световната титла във Формула 1, след като завърши трети в последното състезание в Абу Даби.

„Много се радвам за него. Да спечелиш първата си световна титла винаги е специално – заяви след финала най-успешният пилот в историята на спорта. – Великобритания продължава да създава страхотни пилоти. Познавам много добре това усещане, когато стартираш в решителното състезание и се бориш за първата си титла, направо ти се късат нервите. Гордея се с Ландо.

„Преди уикенда му казах, че това, което прави той действа, така че да не променя нищо и предполагам, че той направи точно това.“

Снимки: Gettyimages