Леклер: Разочарован съм от края на сезона

Шарл Леклер с Ферари положи сериозни усилия, за да се качи на подиума в последното състезание за сезон 2025 във Формула 1 в Абу Даби, но остана 4-и. Леклер беше най-сериозният преследвач на Ландо Норис, но в края на дистанцията изостана от британеца.

„Много съм разочарован, че не успях да се кача на подиума, разочарован съм от края на сезона, както и от целия сезон – обясни на „Яс Марина“ Леклер. – Когато сезонът е в разгара си, когато състезанията следват едно след друго, тогава се стремиш да поддържаш духа си, да запазиш мотивация.

„Докато състезанията вървят ние винаги се опитваме да мислим позитивно, да търсим развитие. Но когато сезонът приключи и идва разочарованието.

„Сега ми трябват няколко седмици почивка, за да се възстановя и да започнем подготовката за следващия сезон. Все пак, мисля, че направихме малка крачка напред в края на сезона, кое е добре. Но сезонът беше тежък за нас и разочарованието надделява.

„Ние оставаме мотивирани, смятаме, че догодина пред нас се откриват добри възможности, само от нас зависи дали ще ги използваме."

Снимки: Gettyimages