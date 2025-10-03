КТМ стартира тестовете на новия 850-кубиков двигател за MotoGP

Австрийският производител КТМ официално стартира тестовете на новия 850-кубиков двигател за мотора си от MotoGP в лабораторни условия.
В своя официален профил в Х марката от Матинхофен публикува видео, на което се виждат кадри от първите тестове на новия агрегат на динамометричния стенд във фабриката на тима. С този клип от КТМ в голяма степен разсейват всички съмнения около бъдещето си в световния шампионат, което беше под сериозна опасност в началото на годината, но през лятото финансовите проблеми на австрийската марка бяха решени.
Както е известно 850-кубиковите двигатели са част от новите правила, които ще бъдат въведени в MotoGP през 2027 година. Те предвиждат още орязване на аеродинамиката, както и премахване на приспособленията за приклякане на моторите.
Снимки: Gettyimages