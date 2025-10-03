КТМ стартира тестовете на новия 850-кубиков двигател за MotoGP

Австрийският производител КТМ официално стартира тестовете на новия 850-кубиков двигател за мотора си от MotoGP в лабораторни условия.

В своя официален профил в Х марката от Матинхофен публикува видео, на което се виждат кадри от първите тестове на новия агрегат на динамометричния стенд във фабриката на тима. С този клип от КТМ в голяма степен разсейват всички съмнения около бъдещето си в световния шампионат, което беше под сериозна опасност в началото на годината, но през лятото финансовите проблеми на австрийската марка бяха решени.

The future doesn’t wait. Neither do we. The first run of our next generation is here, and it’s only the beginning.🔥#KTM #ReadyToRace @MotoGP pic.twitter.com/z38VRhDTE3 — RED BULL KTM FACTORY RACING (@KTM_Racing) October 3, 2025

Както е известно 850-кубиковите двигатели са част от новите правила, които ще бъдат въведени в MotoGP през 2027 година. Те предвиждат още орязване на аеродинамиката, както и премахване на приспособленията за приклякане на моторите.

