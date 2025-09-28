Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ямал се завърна и изкачи Барселона на върха

Ямал се завърна и изкачи Барселона на върха

  • 28 сеп 2025 | 21:26
  • 41104
  • 49

Ламин Ямал направи отлично завръщане в игра за Барселона след лечение на контузия, като с асистенция към Роберт Левандовски помогна за победата с 2:1 над гостуващия Реал Сосиедад в среща от Ла Лига. С този успех шампионите свалиха от върха досегашния лидер в класирането Реал Мадрид след седем кръга. Ямал се появи на терена в 58-ата минута и секунди по-късно подаде на Лева, който с глава донесе обрата за своите. Преди това баските бяха повели в 31-вата чрез Алваро Одриосола, а Жул Кунде беше изравнил в 43-тата.

Отборът на Ханзи Флик направи много силен двубой, в който създаде множество опасности. Куп отлични спасявания на вратаря Алекс Ремиро обаче запази интригата до последно, като стражът на Сосиедад отрази девет удара. Отборите си размениха и по една греда - при това в рамките на секунди. Този успех за Барса идва преди очакваното с интерес дерби срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига, което ще бъде в сряда в каталунската столица.

Мачът се игра на стадион “Луис Компанис”, като това се случва за първи път през сезона в домакинство на Барса. “Монтжуик” приемаше срещите на “блаугранас” от дълго време насам заради реконструкцията на “Спотифай Камп Ноу”, но от лятото насам това не се беше случвало. Предишните две домакинства на шампионите се изиграха на клубната им база.

Флик изненада със състава на Барса, залагайки като титуляри едновременно на 19-годишния Рууни Барджи (с два мача досега) и 17-годишния Педро "Дро" Фернандес (дебют). Първият е швед и беше привлечен това лято, като зае позиция по дясното крило. Той се представи сравнително силно, докато Дро, играл зад Левандовски, видимо имаше проблеми и беше заменен още на полувремето.

Сосиедад е сред разочарованията досега, като има само една победа на сметката си.

Очаквано Барселона натисна още от началото и в 10-ата минута Рашфорд за малко да вкара за 1:0, но вратарят Алекс Ремиро се отличи със спасяване. Последваха още атаки на домакините, но не и чисти положения.

Баските обаче бяха тези, които първи стигнаха до попадение. В 31-вата точен беше Одриосола на празна врата след контраатака и подаване на Баренечеа.

Последва мощен щурм в синьо-червено и в 39-ата шансът беше с гостите, след като първо Субелдия за малко да си вкара автогол, а след това същият той спаси с глава удар на Педри, който летеше към мрежата.

В 42-рата активният Барджи стреля опасно по диагонала, но Ремиро отрази.

Минута по-късно резултатът беше изравнен от Кунде, който се разписа с удар с глава.

На почивката Дани Олмо влезе за сметка на Дро Фернандес. Тимът на Барса натискаше, но трябваше в игра да се появи и Ямал, за да се стигне до обрата. Подгласникът на Усман Дембеле в анкетата за "Златната топка" стъпи на терена в 58-ата минута и секунди по-късно центрира на главата на Левандовски за 2:1.

Оярсабал пропусна да изравни в 62-рата, като в случая Шчесни спаси.

После настана период от мача, в който имаше положение след положение - главно пред вратата на Сосиедад. Атаки обаче имаше и към другия край на терена.

В 84-тата минута се стигна до куриоза в рамките на секунди да се стигне до удари в напречната греда и на двете врати. Първо шут на Такефуса Кубо разтресе каталунската врата, а при последвалата контраатака Лева стори същото.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гуардиола потвърди за новия договор на Савиньо

Гуардиола потвърди за новия договор на Савиньо

  • 29 сеп 2025 | 10:00
  • 293
  • 0
Моуриньо ще опита да повтори постижение на Жорже Жезус в Бенфика

Моуриньо ще опита да повтори постижение на Жорже Жезус в Бенфика

  • 29 сеп 2025 | 07:31
  • 2688
  • 2
Обрат! В Юнайтед са обявили подкрепа за Аморим

Обрат! В Юнайтед са обявили подкрепа за Аморим

  • 29 сеп 2025 | 06:24
  • 8868
  • 11
Реал кацна в Казахстан, летището в Алмати посрещна “кралете” церемониално

Реал кацна в Казахстан, летището в Алмати посрещна “кралете” церемониално

  • 29 сеп 2025 | 05:42
  • 2382
  • 0
Конте: Защитата винаги е била най-голямата ни сила

Конте: Защитата винаги е била най-голямата ни сила

  • 29 сеп 2025 | 04:45
  • 5535
  • 0
Алегри: Милан направи крачка напред, Леао все още изостава

Алегри: Милан направи крачка напред, Леао все още изостава

  • 29 сеп 2025 | 04:16
  • 2862
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 11869
  • 5
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1189
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118648
  • 554
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35828
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26395
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 4032
  • 0