Ямал се завърна и изкачи Барселона на върха

Ламин Ямал направи отлично завръщане в игра за Барселона след лечение на контузия, като с асистенция към Роберт Левандовски помогна за победата с 2:1 над гостуващия Реал Сосиедад в среща от Ла Лига. С този успех шампионите свалиха от върха досегашния лидер в класирането Реал Мадрид след седем кръга. Ямал се появи на терена в 58-ата минута и секунди по-късно подаде на Лева, който с глава донесе обрата за своите. Преди това баските бяха повели в 31-вата чрез Алваро Одриосола, а Жул Кунде беше изравнил в 43-тата.

Отборът на Ханзи Флик направи много силен двубой, в който създаде множество опасности. Куп отлични спасявания на вратаря Алекс Ремиро обаче запази интригата до последно, като стражът на Сосиедад отрази девет удара. Отборите си размениха и по една греда - при това в рамките на секунди. Този успех за Барса идва преди очакваното с интерес дерби срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига, което ще бъде в сряда в каталунската столица.

Мачът се игра на стадион “Луис Компанис”, като това се случва за първи път през сезона в домакинство на Барса. “Монтжуик” приемаше срещите на “блаугранас” от дълго време насам заради реконструкцията на “Спотифай Камп Ноу”, но от лятото насам това не се беше случвало. Предишните две домакинства на шампионите се изиграха на клубната им база.

Флик изненада със състава на Барса, залагайки като титуляри едновременно на 19-годишния Рууни Барджи (с два мача досега) и 17-годишния Педро "Дро" Фернандес (дебют). Първият е швед и беше привлечен това лято, като зае позиция по дясното крило. Той се представи сравнително силно, докато Дро, играл зад Левандовски, видимо имаше проблеми и беше заменен още на полувремето.

Сосиедад е сред разочарованията досега, като има само една победа на сметката си.

Очаквано Барселона натисна още от началото и в 10-ата минута Рашфорд за малко да вкара за 1:0, но вратарят Алекс Ремиро се отличи със спасяване. Последваха още атаки на домакините, но не и чисти положения.

Баските обаче бяха тези, които първи стигнаха до попадение. В 31-вата точен беше Одриосола на празна врата след контраатака и подаване на Баренечеа.

Последва мощен щурм в синьо-червено и в 39-ата шансът беше с гостите, след като първо Субелдия за малко да си вкара автогол, а след това същият той спаси с глава удар на Педри, който летеше към мрежата.

В 42-рата активният Барджи стреля опасно по диагонала, но Ремиро отрази.

Минута по-късно резултатът беше изравнен от Кунде, който се разписа с удар с глава.

На почивката Дани Олмо влезе за сметка на Дро Фернандес. Тимът на Барса натискаше, но трябваше в игра да се появи и Ямал, за да се стигне до обрата. Подгласникът на Усман Дембеле в анкетата за "Златната топка" стъпи на терена в 58-ата минута и секунди по-късно центрира на главата на Левандовски за 2:1.

Оярсабал пропусна да изравни в 62-рата, като в случая Шчесни спаси.

После настана период от мача, в който имаше положение след положение - главно пред вратата на Сосиедад. Атаки обаче имаше и към другия край на терена.

В 84-тата минута се стигна до куриоза в рамките на секунди да се стигне до удари в напречната греда и на двете врати. Първо шут на Такефуса Кубо разтресе каталунската врата, а при последвалата контраатака Лева стори същото.