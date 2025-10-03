Популярни
Нова порция подобрения за Верстапен и Ред Бул в Сингапур

  • 3 окт 2025 | 11:28
  • 1690
  • 0

Отборът на Ред Бул продължава с развитието на RB21 и е един от само двата тима, които декларираха подобрения по своите коли преди началото на уикенда за Гран При на Сингапур.

На „Марина Бей“ Макс Верстапен и вероятно Юки Цунода ще разчитат на ново предно крило, както и на нов капак на двигателя. Целта на новото предно крило е да генерира повече притискане, а новият капак на двигателя има повече отвори, които да подпомогнат охлаждането на автомобила при очакваните високи температури този уикенд.

Ландо Норис не отписва Верстапен от битката за титлата
Ландо Норис не отписва Верстапен от битката за титлата

Освен Ред Бул промени по своята кола в Сингапур декларира и тимът на Мерцедес, чиито пилоти Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели също ще разчитат на обновен дизайн на предното крило. При Сребърните стрели промяната е свързана с оптимизация на аеродинамичните елементи, която цели да подобри баланса на W16 на „Марина Бей“.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Снимки: Imago

