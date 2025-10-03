Нова порция подобрения за Верстапен и Ред Бул в Сингапур

Отборът на Ред Бул продължава с развитието на RB21 и е един от само двата тима, които декларираха подобрения по своите коли преди началото на уикенда за Гран При на Сингапур.

На „Марина Бей“ Макс Верстапен и вероятно Юки Цунода ще разчитат на ново предно крило, както и на нов капак на двигателя. Целта на новото предно крило е да генерира повече притискане, а новият капак на двигателя има повече отвори, които да подпомогнат охлаждането на автомобила при очакваните високи температури този уикенд.

Освен Ред Бул промени по своята кола в Сингапур декларира и тимът на Мерцедес, чиито пилоти Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели също ще разчитат на обновен дизайн на предното крило. При Сребърните стрели промяната е свързана с оптимизация на аеродинамичните елементи, която цели да подобри баланса на W16 на „Марина Бей“.

