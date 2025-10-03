Хюлкенберг: Задачата ни е да спечелим точки този уикенд

Миналата година Нико Хюлкенберг завърши девети в Сингапур, но с колата на Хаас, а сега опитният германски пилот прогнозира, че „Марина Бей“ ще е подходящо трасе за автомобила на Заубер.

„Нашата задача този уикенд е да спечелим точки – обясни Нико. – На мен състезанието в Сингапур винаги ми е харесвало, това беше първата надпревара, която се провежда се осветление. Като цяло, целият уикенд в Сингапур е по-особен и различен.

The 2017 Singapore Grand Prix was our first night race in wet conditions ☔️



Could we be in for another this time out? 👀 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/R7t2AL6H9N — Formula 1 (@F1) October 2, 2025

Нова порция подобрения за Верстапен и Ред Бул в Сингапур

„Това е един от любимите ми етапи в хода на целия сезон, нямам търпение да изляза на пистата, да се потопя в атмосферата.

„Очаквам, че квалификацията тук ще е много оспорвана, разликите ще са много малки и всяка една промяна ще има важно значение. Но все пак не трябва да очакваме чудеса, просто трябва да развиваме настройките на колата, да търсим още скорост, но тук винаги съм бил уверен, винаги съм се представял добре.“

Хамилтън: Догодина със спринта Сингапур ще е лотария

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages