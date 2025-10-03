Популярни
Хюлкенберг: Задачата ни е да спечелим точки този уикенд

  • 3 окт 2025 | 12:02
  • 280
  • 0

Миналата година Нико Хюлкенберг завърши девети в Сингапур, но с колата на Хаас, а сега опитният германски пилот прогнозира, че „Марина Бей“ ще е подходящо трасе за автомобила на Заубер.

„Нашата задача този уикенд е да спечелим точки – обясни Нико. – На мен състезанието в Сингапур винаги ми е харесвало, това беше първата надпревара, която се провежда се осветление. Като цяло, целият уикенд в Сингапур е по-особен и различен.

„Това е един от любимите ми етапи в хода на целия сезон, нямам търпение да изляза на пистата, да се потопя в атмосферата.

„Очаквам, че квалификацията тук ще е много оспорвана, разликите ще са много малки и всяка една промяна ще има важно значение. Но все пак не трябва да очакваме чудеса, просто трябва да развиваме настройките на колата, да търсим още скорост, но тук винаги съм бил уверен, винаги съм се представял добре.“

Снимки: Gettyimages

