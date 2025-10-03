Хамилтън: Догодина със спринта Сингапур ще е лотария

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън прогнозира, че догодина Гран При на Сингапур ще се превърне в „лотария“, когато в програмата на уикенда се включи и спринтово състезание.

Формула 1 вече публикува календара на шестте спринтови уикенда за догодина и Сингапур е едно от най-интересните предложения в него.

„Със спринта в Сингапур определено ще стане по-сложно, тъй като това е едно от малкото трасета, на което ние работим усилено във всички свободни тренировки – обясни Хамилтън. – От гледна точка на битката на пистата Сингапур не е сред най-добрите трасета, защото, за да изпревариш тук, трябва да имаш 1 секунда предимство на обиколка.

„Така че Формула 1 ще спечели от това, че в Сингапур веднага след свободната тренировка ще има спринт. Тук е като в Монако, изпреварванията са трудни и дори четирите DRS зони не помагат много.

„Миналата година на пистата така и не излезе колата за сигурност и състезанието се получи сравнително скучно. Спринтът ще превърне Сингапур в лотария и това ще помогне да се промени общата картина.“

