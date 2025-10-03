Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хорхе Мартин със сигурност ще пропусне Гран При на Австралия в MotoGP

Хорхе Мартин със сигурност ще пропусне Гран При на Австралия в MotoGP

  • 3 окт 2025 | 11:51
  • 291
  • 0

Вече бившият шампион в MotoGP Хорхе Мартин със сигурност ще пропусне предстоящата след две седмици Гран При на Австралия на „Филип Айлънд“ заради контузията, която той получи в Япония преди седмици.

Мартинатора счупи дясната си ключица, след като падна доста тежко в първия завой на спринта на „Мотеги“. За него това е четвъртата голяма травма от началото на годината, като той пропусна състезанието в Япония в неделя, за да се прибере в Барселона и да се оперира.

Интервенцията беше извършена по-рано тази седмица от доктор Хавиер Мир, а Мартин очаквано пропуска провеждащият се в момента състезателен уикенд в Индонезия. По време на официалната тренировка на „Мандалика“ отборният мениджър на Априлия Паоло Бонора разкри, че Мартинатора със сигурност няма да участва и в Гран При на Австралия, но все още не е ясно дали испанецът ще може да се включи в Гран При на Малайзия седмица по-късно.

Операцията на Хорхе Мартин е минала успешно
Операцията на Хорхе Мартин е минала успешно

„Със сигурност е голяма контузия. Операцията мина много добре. Сега ние следим неговото възстановяване, заедно с докторите, за да разберем кога той ще може да се върне на пистата. Със сигурност мога да потвърдя, че, за съжаление, той няма да бъде на „Филип Айлънд“.

„Но не знаем нищо за бъдещето след това. Така че ще трябва да изчакаме медицинските прегледи, за да разберем какво е неговото състояние. Всичко е ден за ден. Контузията му наистина е голяма, защото той счупи ключицата си на две места, а не на едно. Затова трябва да почакаме по-дълго. Пращам прегръдки на Хорхе и искам да кажа, че всички в отбора сме с него в момента“, заяви Бонора.

Бедзеки излезе начело в Индонезия, шампионът Маркес извън топ 10 след две падания
Бедзеки излезе начело в Индонезия, шампионът Маркес извън топ 10 след две падания

По-вероятно е Мартин да пропусне и състезанието в Малайзия, където той получи първата си контузия за годината по време на предсезонните тестове на „Сепанг“ през февруари. Най-вероятно неговото завръщане ще бъде за финалните два кръга за сезона, които ще се проведат в Португалия и Валенсия в средата на ноември.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Снимки: Gettyimages

