Операцията на Хорхе Мартин е минала успешно

От заводският тим на Априлия в MotoGP потвърдиха днес, че операцията на счупената ключица на световния шампион Хорхе Мартин е била успешна. Мартин падна в съботния спринт за Гран При на Япония, а операцията му беше насрочена за понеделник в Барселона.
В крайна сметка, Мартин беше опериран вчера от известния специалист доктор Шавиер Мир, а сега лекарите ще следят възстановяването му и едва по-късно ще може да се даде прогноза кога той ще може да се върне на пистата.
Със сигурност Мартин ще пропусне Гран При на Индонезия този уикенд, а от Априлия обявиха, той няма да има заместник за предстоящия кръг в MotoGP, а все още не са посочили кой ще го замества в по-дългосрочен план.
Снимки: Gettyimages