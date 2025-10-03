Популярни
Бриаторе: Алонсо може отново да побеждава с бърза кола

  • 3 окт 2025 | 11:27
  • 385
  • 0

Шефът на Алпин Флавио Бриаторе е уверен, че ако Ейдриън Нюи се справи добре с колата на Астън Мартин за догодина, то Фернандо Алонсо отново ще може да побеждава във Формула 1.

„Надявам се, че скоро отново ще видим Фернандо на най-високото стъпало на подиума – обясни Бриаторе. – По колата на Астън Мартин работи геният Нюи, да видим какво ще успее да постигне. На мен това ми е много любопитно.

Мир във Ферари след споровете от Баку
Мир във Ферари след споровете от Баку

„Ако новият автомобил на Астън Мартин е конкурентен, Алонсо отново ще побеждава, нямам никакви съмнения за това. Ако сега Фернандо караше за Ред Бул или Макларън, то той щеше да е в челото на класирането.“

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2
Снимки: Gettyimages

