Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Олимпик (Варна)
  3. Живко Бояджиев: Мачовете с най-добрите са полезни за нас

Живко Бояджиев: Мачовете с най-добрите са полезни за нас

  • 3 окт 2025 | 08:36
  • 239
  • 0
Живко Бояджиев: Мачовете с най-добрите са полезни за нас

Олимпик (Варна) приема утре Септември (Тервел). Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Ще играем срещу първенеца на последното първенство. Това е достатъчно за да мотивира максимално младите ни футболисти. Съперникът ни превъзхожда с опит. Ние можем да противопоставим амбиция и да проявим характер. Важно е да се надиграваме в такива мачове, защото от тях се извлича безценен опит. Ще търсим и положителен резултат, колкото и да е трудно“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Още двама напуснаха ЦСКА

Още двама напуснаха ЦСКА

  • 3 окт 2025 | 01:59
  • 14929
  • 7
Димчо Ненов поема треньорския пост в Нефтохимик

Димчо Ненов поема треньорския пост в Нефтохимик

  • 3 окт 2025 | 01:34
  • 4369
  • 2
Шахтьор (Д) вкара три гола на Димитър Митов

Шахтьор (Д) вкара три гола на Димитър Митов

  • 2 окт 2025 | 23:54
  • 1703
  • 0
Капитанът на Бетис: Лудогорец може да се класира за елиминациите

Капитанът на Бетис: Лудогорец може да се класира за елиминациите

  • 2 окт 2025 | 22:44
  • 1401
  • 0
Чочев: Нека изиграем умно тежкия мач с ЦСКА и се надявам да го спечелим

Чочев: Нека изиграем умно тежкия мач с ЦСКА и се надявам да го спечелим

  • 2 окт 2025 | 22:37
  • 1468
  • 0
Риека се провали без Доминик Янков, Гидженов вдигна червен картон

Риека се провали без Доминик Янков, Гидженов вдигна червен картон

  • 2 окт 2025 | 22:26
  • 1571
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 1262
  • 7
Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

  • 3 окт 2025 | 07:40
  • 2421
  • 0
Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

  • 2 окт 2025 | 21:41
  • 72046
  • 197
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 26257
  • 8
Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 23:57
  • 28373
  • 7
Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

  • 2 окт 2025 | 23:56
  • 11988
  • 1