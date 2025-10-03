Живко Бояджиев: Мачовете с най-добрите са полезни за нас

Олимпик (Варна) приема утре Септември (Тервел). Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Ще играем срещу първенеца на последното първенство. Това е достатъчно за да мотивира максимално младите ни футболисти. Съперникът ни превъзхожда с опит. Ние можем да противопоставим амбиция и да проявим характер. Важно е да се надиграваме в такива мачове, защото от тях се извлича безценен опит. Ще търсим и положителен резултат, колкото и да е трудно“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.