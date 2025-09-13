Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Олимпик (Варна)
  3. Черноморец (Балчик) остана на върха

Черноморец (Балчик) остана на върха

  • 13 сеп 2025 | 23:06
  • 467
  • 0
Черноморец (Балчик) остана на върха

В Балчик, местния Черноморец взе пета поредна победа – 5:0 над Олимпик (Варна) и с пълен точков актив и най-добра голова разлика запази първото си място. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига. Мартин Янакиев даде тон за успеха след центриране на Йордан Радев в 37-ата минута. Гостите реагираха светкавично и след 120 секунди лидерът при голмайсторите в първенството – Александър Гроздев изравни с глава. После варненци пропиляха две възможности да направят обрат. В 67-ата минута Янакиев спечели дузпа и Иван Томов я вкара за 2:1. Третото попадение реализира Николай Трифонов с глава в 84-ата минута. Томов изпълни успешно дузпа и в последните секунди, отсъдена за нарушение срещу Никола Владев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Пета победа за Марица (Пловдив)

Пета победа за Марица (Пловдив)

  • 13 сеп 2025 | 21:53
  • 1457
  • 0
Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 183005
  • 269
Майкъла: Колективната безотговорност е най-сладкото нещо

Майкъла: Колективната безотговорност е най-сладкото нещо

  • 13 сеп 2025 | 20:14
  • 3544
  • 6
Тодор Янчев: Все още сезонът може да се спаси

Тодор Янчев: Все още сезонът може да се спаси

  • 13 сеп 2025 | 20:09
  • 2761
  • 1
Тунчев: Явно още летим от това, което показахме в Европа, но действителността бързо ни приземи

Тунчев: Явно още летим от това, което показахме в Европа, но действителността бързо ни приземи

  • 13 сеп 2025 | 20:04
  • 3174
  • 0
Тежки нули край Балдуинова кула

Тежки нули край Балдуинова кула

  • 13 сеп 2025 | 19:58
  • 2302
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 183005
  • 269
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 82499
  • 48
Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

  • 13 сеп 2025 | 19:38
  • 25976
  • 21
Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

  • 13 сеп 2025 | 23:55
  • 7723
  • 17
Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

  • 13 сеп 2025 | 20:54
  • 29589
  • 11
Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

  • 13 сеп 2025 | 19:13
  • 34524
  • 93