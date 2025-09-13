Черноморец (Балчик) остана на върха

В Балчик, местния Черноморец взе пета поредна победа – 5:0 над Олимпик (Варна) и с пълен точков актив и най-добра голова разлика запази първото си място. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига. Мартин Янакиев даде тон за успеха след центриране на Йордан Радев в 37-ата минута. Гостите реагираха светкавично и след 120 секунди лидерът при голмайсторите в първенството – Александър Гроздев изравни с глава. После варненци пропиляха две възможности да направят обрат. В 67-ата минута Янакиев спечели дузпа и Иван Томов я вкара за 2:1. Третото попадение реализира Николай Трифонов с глава в 84-ата минута. Томов изпълни успешно дузпа и в последните секунди, отсъдена за нарушение срещу Никола Владев.