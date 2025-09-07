Популярни
  Шест гола във варненско дерби, победител няма

3:3 приключиха във Варна, местните Олимпик и втория отбор на Фратрия. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой, в който младите футболисти на двата отбора демонстрираха бърз и атакуващ футбол. Дубълът изпрати в нокдаун съперника си с двоен удар, нанесен за секунди. Денислав Хасанов разтресе мрежата на Олимпик в 18-ата минута. След 120 секунди същото стори и съотборника му Михаил Гащук. Секунди преди почивката, Александър Гроздев реализира от дузпа седмото си попадение от началото на сезона и върна интригата – 2:1. Фратрия започна вихрено втората част и в 48-ата минута Хасанов се разписа за втори път. В 76-ата минута, играч на Олимпик отправи реплика към съперника си Виктор Диев, който го блъсна и съдията го отстрани с червен картон. С намален състав, Фратрия удържа двете попадения преднина до 86-ата минута. Тогава Михаел Николов им вкара гол. След 120 секунди, влезлия като резерва Тодор Колев фиксира хикса – 3:3. Дебют във Фратрия II направиха родените през 2009 година – Георги Иванов, като титуляр и Борис Бецински, влязъл като резерва.

