Болоня отново не успя да запише победа в Лига Европа

Отборите на Болоня и Фрайбург завършиха наравно 1:1 на „Ренато Дал’Ара“ в двубоя помежду си от втория кръг на основната фаза на Лига Европа.

Италианците първи успяха да стигнат до гол, като това стана в 29-ата минута, когато Ноа Атуболу не се намеси добре при удара на Николо Камбиаги и така Рикардо Орсолини се разписа със своята добавка. Германците обаче успяха да избегнат загубата в 57-ата минута, когато Чуквубуике Адаму реализира дузпа, която беше отсъдена след преглед с ВАР заради игра с ръка на Сантиаго Кастро.

My goat 🐐😍 pic.twitter.com/xDxKDQAz3D — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) October 2, 2025

За Фрайбург ремито е първо в Лига Европа след победата с 2:1 над Базел преди седмица, а Болоня остава без успех в турнира, тъй като в първия кръг загуби с 0:1 от Астън Вила.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages