Фрайбург и Хофенхайм завършиха наравно и ги разделя единствено головата разлика

Фрайбург и Хофенхайм завършиха наравно 1:1 в двубой от петия кръг на Премиър лийг. Домакините поведоха още в 3-ата минута чрез Лукас Кюблер, но Фисник Аслани изравни още в 13-ата.

Срещата започна по отличен начин за играчите на Юлиан Шустер, които успяха да поведат рано в двубоя след корнер, когато Коблер довкара топката в мрежата само от метър след опит на Адаму. Гостите успяха да изравнят само десет по-късно, когато Владимир Цоуфал се възползва от грешка край страничната линия, отне топката на играч на домакините, след което с центриране по тревата намери добре позиционирания Аслани.

Постепенно срещата излезе от вихреното си начало в първия четвърт час, но гостите бяха по-дейни през целия двубой, като владееха топката в по-големи периоди от време и имаха още няколко отлични възможности за попадение, но не успяха да се възползват от тях. В крайна сметка двата тима разделиха точките и в момента Фрайбург се намира на седмото място в класирането със седем точки. Именно с такъв актив е и днешния им противник, но Хофенхайм са девети, тъй като са с по-лоша голова разлика.

Снимки: Gettyimages