Марк Маркес с шанс да изравни постижение на Валентино Роси този уикенд

Марк Маркес ще може да изравни постижението на Валентино Роси за победи на най-много различни писти в кралския клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, ако спечели надпреварата за Гран При на Индонезия.

До момента Маркес, който миналата неделя си гарантира световната титла в MotoGP за 2025 година, е печелил на 22 различни трасета в своята кариера. „Мандалика“ е едно от малко, на които той се е състезавал и не само, че не печелил, но испанецът никога не е стигал до финала на остров Ломбок. През последните две години той отпадна от Гран При на Индонезия, а през 2022 година дори не стартира след зловещото си падане в сутрешната загрявка и последвалата диплопия.

В случай, че Маркес спечели в неделя, то той ще се изравни с Роси на второто място в класацията за победи на най-много различни трасета с 23. Пред тях ще остана Мик Дуън, който в своята кариера успя да запише победи на 24 различни писти.

Потенциално Маркес ще има шанс да се изравни с австралиеца още преди края на годината. Това ще се случи, ако освен на „Мандалика“, той спечели и на „Портимао“ в Португалия, където също испанецът все още не е усещал вкуса на победата и има най-добро класиране от шесто място от 2022 година.

Снимки: Gettyimages