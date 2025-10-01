Джакомо Агостини: Аз съм най-великият, Маркес и Роси ще се съгласят с това

Легендарният Джакомо Агостини, който има 15 световни титли в мотоциклетизма, също влезе в дискусията за най-великите пилоти в историята на спорта, след като Марк Маркес взе седмата си титла в MotoGP и общо девета в световния шампионат.

Маркес и Валентино Роси се изравниха с по 7 световни титли в MotoGP, а феновете на испанеца силно се надяват, че това тепърва ще се промени, тъй като силните сезони на Марк с Дукати тепърва предстоят.

Another stat on the line for @marcmarquez93 🔜@ValeYellow46 won at 23 different tracks over the course of his #MotoGP career and as it stands, the #93 has taken victory at 22 👀#IndonesianGP 🇮🇩https://t.co/b5bOXg7S3N — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 1, 2025

В нетипично за него изказване и със солидна доза хумор 83-годишният Агостини напомни постиженията си, макар и записани в друга епоха от развитието на мотоциклетния спорт: 15 световни титли, 18 титли на Италия, общо 313 победи, 122 от тях в световния шампионат. Отделно от това той има и 10 победи в ТТ надпреварите на остров Ман, където остава в историята като единственият европейски пилот, доминирал в състезанията в повече от две последователни години.

„Аз съм най-великият и Маркес и Роси ще се съгласят с това – заяви Агостини, цитиран от италианските медии. – Но Марк и Вале са невероятни пилоти. Марк преди се състезаваше на 110 процента, докато сега е по-мъдър на пистата и има много повече опит. Роси, от друга страна, притежава невероятен талант, който му позволява да постига изключителни успехи на пистата, без да му се налага да се насилва.“

Агостини се състезава в световния шампионат между 1964 и 1977 година, като 7 от титлите му са в клас до 350 куб.см, а другите 8 – в най-големия клас тогава – до 500 кубика, като последната идва през 1975 година.

Снимки: Gettyimages