Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Джакомо Агостини: Аз съм най-великият, Маркес и Роси ще се съгласят с това

Джакомо Агостини: Аз съм най-великият, Маркес и Роси ще се съгласят с това

  • 1 окт 2025 | 17:14
  • 641
  • 0

Легендарният Джакомо Агостини, който има 15 световни титли в мотоциклетизма, също влезе в дискусията за най-великите пилоти в историята на спорта, след като Марк Маркес взе седмата си титла в MotoGP и общо девета в световния шампионат.

Маркес и Валентино Роси се изравниха с по 7 световни титли в MotoGP, а феновете на испанеца силно се надяват, че това тепърва ще се промени, тъй като силните сезони на Марк с Дукати тепърва предстоят.

Операцията на Хорхе Мартин е минала успешно
Операцията на Хорхе Мартин е минала успешно

В нетипично за него изказване и със солидна доза хумор 83-годишният Агостини напомни постиженията си, макар и записани в друга епоха от развитието на мотоциклетния спорт: 15 световни титли, 18 титли на Италия, общо 313 победи, 122 от тях в световния шампионат. Отделно от това той има и 10 победи в ТТ надпреварите на остров Ман, където остава в историята като единственият европейски пилот, доминирал в състезанията в повече от две последователни години.

„Аз съм най-великият и Маркес и Роси ще се съгласят с това – заяви Агостини, цитиран от италианските медии. – Но Марк и Вале са невероятни пилоти. Марк преди се състезаваше на 110 процента, докато сега е по-мъдър на пистата и има много повече опит. Роси, от друга страна, притежава невероятен талант, който му позволява да постига изключителни успехи на пистата, без да му се налага да се насилва.“

Агостини се състезава в световния шампионат между 1964 и 1977 година, като 7 от титлите му са в клас до 350 куб.см, а другите 8 – в най-големия клас тогава – до 500 кубика, като последната идва през 1975 година.

Марк Маркес отново копира Лео Меси
Марк Маркес отново копира Лео Меси
 Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Тото Волф коментира преговорите с Верстапен през лятото

Тото Волф коментира преговорите с Верстапен през лятото

  • 1 окт 2025 | 13:48
  • 1422
  • 0
Бивш модел също иска да е президент на ФИА

Бивш модел също иска да е президент на ФИА

  • 1 окт 2025 | 13:32
  • 1193
  • 0
Аривабене обясни изоставането на Ферари и подкрепи Васьор

Аривабене обясни изоставането на Ферари и подкрепи Васьор

  • 1 окт 2025 | 12:58
  • 1755
  • 1
Двама българи стартират в последното планинско в Румъния

Двама българи стартират в последното планинско в Румъния

  • 1 окт 2025 | 12:45
  • 691
  • 0
След успешните матури Никола Цолов получи и дипломата си

След успешните матури Никола Цолов получи и дипломата си

  • 1 окт 2025 | 12:26
  • 2016
  • 1
От Астън Мартин реагираха на слуховете за идването на Цунода

От Астън Мартин реагираха на слуховете за идването на Цунода

  • 1 окт 2025 | 12:13
  • 1280
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444739
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1725
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17469
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17788
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15839
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3776
  • 0