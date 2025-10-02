Верстапен каза защо догодина ще му бъде по-трудно да участва в състезания извън Формула 1

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен заяви пред медиите преди Гран При на Сингапур, че догодина ще му бъде по-трудно да участва в състезания извън Формула 1 заради новите правила, които ще бъдат въведени в световния шампионат.

През последните седмици нидерландецът се включи в две състезания от сериите NLS на легендарната „Нюрбургринг-Нордшлайфе“. В първото от тях той кара с GT4 автомобил, а основната му цел тогава беше да изкара лиценз, който да му позволи на участва с GT3 кола на Зеления ад, което се и случи.

Верстапен записа победа в дебюта си в GT3

През миналата седмица Верстапен участва и в първата си надпревара с GT3 на „Нюрбургринг-Нордшлайфе“ и записа победа заедно със своя съотборник Крис Лълам. Планът на Верстапен е догодина той да стартира и в „24 часа на Нюрбургринг“, но новите правила и допълнителната работа, която те ще създадат, може и да не позволи на Верстапен да участва в още допълнителни състезания.

Верстапен иска да кара в Льо Ман, но не и в Инди 500

„Беше много забавно, подготвях се за това от известно време. Отново бяха два приятни дена. Състезавахме се малко на мокро, малко на сухо, беше хубаво да натрупам още опит. Победата беше един бонус. От много години правя това на симулатора. За мен победата в реалния свят не е много по-различна, но определено не вреди“, каза Верстапен.



„Зависи от много неща, ако трябва да съм честен. На първо място зависи от Формула 1, предполагам, че с новите правила догодина ще бъде доста сложна в началото, ще има някои неизвестни. Ще бъде малко по-щуро спрямо сега, когато сме в края на един цикъл с правила и нещата са доста по-прости.



„Освен това и програмата на GT3 отбора, която кола ще използваме догодина, такива неща. Много неща трябва да се случат, за да мога да направя някакъв по-ясен план за мен и за другите пилоти в отбора.



„Искаме да се върнем там. Просто към момента не знам в колко състезания ще мога да участвам догодина. Но, ако има възможности и се чувствам добре, плюс случващото се във Формула 1, тогава със сигурност“, обясни още нидерландецът пред медиите в Сингапур.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

