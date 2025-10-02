Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен каза защо догодина ще му бъде по-трудно да участва в състезания извън Формула 1

Верстапен каза защо догодина ще му бъде по-трудно да участва в състезания извън Формула 1

  • 2 окт 2025 | 19:22
  • 366
  • 0

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен заяви пред медиите преди Гран При на Сингапур, че догодина ще му бъде по-трудно да участва в състезания извън Формула 1 заради новите правила, които ще бъдат въведени в световния шампионат.

През последните седмици нидерландецът се включи в две състезания от сериите NLS на легендарната „Нюрбургринг-Нордшлайфе“. В първото от тях той кара с GT4 автомобил, а основната му цел тогава беше да изкара лиценз, който да му позволи на участва с GT3 кола на Зеления ад, което се и случи.

Верстапен записа победа в дебюта си в GT3
Верстапен записа победа в дебюта си в GT3

През миналата седмица Верстапен участва и в първата си надпревара с GT3 на „Нюрбургринг-Нордшлайфе“ и записа победа заедно със своя съотборник Крис Лълам. Планът на Верстапен е догодина той да стартира и в „24 часа на Нюрбургринг“, но новите правила и допълнителната работа, която те ще създадат, може и да не позволи на Верстапен да участва в още допълнителни състезания.

Верстапен иска да кара в Льо Ман, но не и в Инди 500
Верстапен иска да кара в Льо Ман, но не и в Инди 500

„Беше много забавно, подготвях се за това от известно време. Отново бяха два приятни дена. Състезавахме се малко на мокро, малко на сухо, беше хубаво да натрупам още опит. Победата беше един бонус. От много години правя това на симулатора. За мен победата в реалния свят не е много по-различна, но определено не вреди“, каза Верстапен.

„Зависи от много неща, ако трябва да съм честен. На първо място зависи от Формула 1, предполагам, че с новите правила догодина ще бъде доста сложна в началото, ще има някои неизвестни. Ще бъде малко по-щуро спрямо сега, когато сме в края на един цикъл с правила и нещата са доста по-прости.

„Освен това и програмата на GT3 отбора, която кола ще използваме догодина, такива неща. Много неща трябва да се случат, за да мога да направя някакъв по-ясен план за мен и за другите пилоти в отбора.

„Искаме да се върнем там. Просто към момента не знам в колко състезания ще мога да участвам догодина. Но, ако има възможности и се чувствам добре, плюс случващото се във Формула 1, тогава със сигурност“, обясни още нидерландецът пред медиите в Сингапур.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Лиам Лоусън не е говорил с доктор Марко след най-силния си уикенд във Формула 1

Лиам Лоусън не е говорил с доктор Марко след най-силния си уикенд във Формула 1

  • 2 окт 2025 | 16:03
  • 677
  • 0
Какво е състоянието на пушещия двигател, с който Баная спечели в Япония?

Какво е състоянието на пушещия двигател, с който Баная спечели в Япония?

  • 2 окт 2025 | 15:15
  • 727
  • 0
По-висока скорост в пит-лейна в Сингапур

По-висока скорост в пит-лейна в Сингапур

  • 2 окт 2025 | 13:52
  • 1106
  • 0
Макларън изненадващо се раздели с водещ пилот от своята академия

Макларън изненадващо се раздели с водещ пилот от своята академия

  • 2 окт 2025 | 13:37
  • 1618
  • 2
Без Ай Огура в Гран При на Индонезия

Без Ай Огура в Гран При на Индонезия

  • 2 окт 2025 | 13:31
  • 665
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

  • 2 окт 2025 | 08:12
  • 8248
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 10273
  • 17
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 12698
  • 5
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 16630
  • 19
Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 11576
  • 0
Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 346
  • 0
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 9101
  • 12