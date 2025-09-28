Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен иска да кара в Льо Ман, но не и в Инди 500

Верстапен иска да кара в Льо Ман, но не и в Инди 500

  • 28 сеп 2025 | 10:59
  • 1591
  • 0

Световният шампион Макс Верстапен няма намерение да се бори за неофициалната, но изключително ценна награда Тройната корона. В единия й вариант влизат световна титла във Формула 1, победа в Инди 500 и в 24-те часа на Льо Ман. В по-семплия втори вариант вместо титла във Формула 1 се приема победа в Гран При на Монако.

Единственият носител на Тройната корона е Греъм Хил. Той има титли във Формула 1 през 1962 и 1968, пред 1966 е първи в Инди 500 и през 1972 записа и победа в Льо Ман.

Верстапен записа победа в дебюта си в GT3
Верстапен записа победа в дебюта си в GT3

Хил е единственият, който е спечелил Тройната корона и във втория й вариант – той има 5 победи в Гран При на Монако между 1963 и 1969 година.

Верстапен, който вече има 2 победи в Монако, обясни , че няма да преследва Тройната корона заради Инди 500.

Ландо Норис: Ред Бул ще направят живота ни по-труден
Ландо Норис: Ред Бул ще направят живота ни по-труден

„Льо Ман, да, но нямам интерес към Тройната корона – заяви Макс. – Харесва ми да гледам Индикар, но не изпитвам нужда да карам там. Що се отнася до бъдещи GT състезания, още не знам, ще видим какво ще стане в следващия сезон във Формула 1 с новите правила.“

Физикела залага на Норис в битката за титлата
Физикела залага на Норис в битката за титлата
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В следващите два старта фаворит ще е Макларън

В следващите два старта фаворит ще е Макларън

  • 28 сеп 2025 | 19:03
  • 3116
  • 0
Таванът на бюджетите рязко ще се вдигне за догодина?

Таванът на бюджетите рязко ще се вдигне за догодина?

  • 28 сеп 2025 | 17:05
  • 1552
  • 0
Бивш пилот: Люис Хамилтън е разглезено дете

Бивш пилот: Люис Хамилтън е разглезено дете

  • 28 сеп 2025 | 16:34
  • 2686
  • 1
Пламен Камбуров с втора поредна победа в планинския шампионат

Пламен Камбуров с втора поредна победа в планинския шампионат

  • 28 сеп 2025 | 15:38
  • 1342
  • 0
Президентът на ФИА не подкрепя още спринтове във Формула 1

Президентът на ФИА не подкрепя още спринтове във Формула 1

  • 28 сеп 2025 | 15:10
  • 990
  • 1
Алпин с първа победа в WEC от 2022 година насам

Алпин с първа победа в WEC от 2022 година насам

  • 28 сеп 2025 | 14:35
  • 1232
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 10534
  • 4
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 773
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118451
  • 552
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35587
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26119
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 3903
  • 0