Верстапен иска да кара в Льо Ман, но не и в Инди 500

Световният шампион Макс Верстапен няма намерение да се бори за неофициалната, но изключително ценна награда Тройната корона. В единия й вариант влизат световна титла във Формула 1, победа в Инди 500 и в 24-те часа на Льо Ман. В по-семплия втори вариант вместо титла във Формула 1 се приема победа в Гран При на Монако.
Единственият носител на Тройната корона е Греъм Хил. Той има титли във Формула 1 през 1962 и 1968, пред 1966 е първи в Инди 500 и през 1972 записа и победа в Льо Ман.
Хил е единственият, който е спечелил Тройната корона и във втория й вариант – той има 5 победи в Гран При на Монако между 1963 и 1969 година.
Верстапен, който вече има 2 победи в Монако, обясни , че няма да преследва Тройната корона заради Инди 500.
„Льо Ман, да, но нямам интерес към Тройната корона – заяви Макс. – Харесва ми да гледам Индикар, но не изпитвам нужда да карам там. Що се отнася до бъдещи GT състезания, още не знам, ще видим какво ще стане в следващия сезон във Формула 1 с новите правила.“
