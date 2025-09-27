Верстапен записа победа в дебюта си в GT3

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен и съотборникът му Крис Лълам спечелиха днешното 4-часово състезание от шампионата NLS на Северната дъга на пистата „Нюрбургринг“. Това е и първата надпревара на Макс с GT3 автомобил, която дойде след поредица тестове и впечатляващото представяне на Верстапен при получаването на лиценз за състезания на Северната дъга.

Макс започна състезанието, като до първия завой успя да поведе колоната от трета позиция на старта, като след това увеличаваше аванса си с всяка измината обиколка.

Тук може да гледате на живо състезанието на Макс Верстапен

При смяната на пилотите Верстапен вече се беше откъснал на над минута и 10 секунди пред най-близкия си преследвач, а след това до финала, във втората половина на състезанието Лълам запази първата позиция, въпреки че загуби около 40 секунди от преднината.

На второ място завърши екипажът с №9 Денис Фелцер, Джан Мардънбъро и Фабио Шерер (Форд Мустанг GT3), а на трета позиция още един екипаж с Мустанг - №6 с ветерана Франк Щиплер и Винсънт Колб.

Макс Верстапен стартира трети на "Нюрбургринг-Нордшлайфе" днес

На финала, след 28 обиколки Мардънбъро остана на почти 25 секунди от Лълам, а трети – Колб, на почти 1.07 минути.

Снимка: Георги Тодоров