  3. Киву: Мачът бе важен и показахме сериозно отношение

  • 1 окт 2025 | 03:34
  • 2208
  • 0

Треньорът на Интер Кристиан Киву направи първите си заключения след победата на отбора му с 3:0 във вторник вечерта у дома, във втория кръг от основната фаза на Шампионската лига срещу Славия (Прага).

„Мачът беше важен и сериозен, отношението беше нормално за това. Има много тънка граница, трябва да се поддържа баланс. Момчетата винаги са се опитвали да се забавляват, но трябва да имаш правилната страст, без да губиш внимание и отношение. Струва ми се, че се развиват, но имаха правилно поведение още от началото на сезона", заяви Киву.

Той коментира и контузията на Маркюс Тюрам.

"Тюрам казва, че е само крампа, утре ще направим някои изследвания и се надяваме да не е нищо сериозно. Направих промените в състава, защото имаше само 72 часа между един мач и друг и защото исках да дам шанс на някои, които играха по-малко, като същевременно поддържах компактен и качествен отбор. Щастлив съм, че имах възможността да дам няколко минути на Бисек и Зелински и да почина други. Трябва да мисля и за факта, че някои ще отидат в националния отбор и ще играят още два мача", допълни румънецът.

Интер продължава по план в Шампионската лига
Интер продължава по план в Шампионската лига

"Виждам голяма ангажираност в приемането на неща, с които не бяха свикнали, това ме прави щастлив от тази група. Не съм разочарован от това, което правят момчетата. Съвършенството не съществува, но забелязвам голямо старание в приемането и усвояването на неща, с които не бяха свикнали. Това ме прави щастлив и горд от тази група и от посоката, която трябва да следват“, завърши специалистът, цитиран от tuttomercatoweb.

Снимки: Gettyimages

