Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

Септември (София) и Локомотив (Пловдив) се изправят един срещу друг в двубой от 11-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона в “Надежда” стартира в 17:30 часа, а главен съдия ще бъде Стоян Арсов.

Двата тима се намират в двата края на таблицата. Домакините излизат като аутсайдер днес, имайки предвид позицията, на която се намират в класирането. Столичани към момента са предпоследни с равен брой точки с последния. Септември е в серия от четири поредни мача, в които няма победа. Положителното е, че последния кръг отборът направи равен с Черно море, който традиционно е труден противник.

Септември обаче е отборът с най-много допуснати голове от старта на сезона. Вратата, пазена от Янко Георгиев, е била пронизана цели 22 пъти в 10 изиграни срещи. Столичани определено трябва да вдигнат нивото на представянето си в защита, ако искат да не бъдат застрашени от изпадане.

Черно море хвърли много усилия, но не успя да пречупи Септември (Сф) на "Тича"

Локомотив от своя страна стартира доста добре новия сезон. След като миналата година до последно се бори за оставането си в елита, сега “смърфовете” са четвърти. Те имат 19 точки в актива си и са само на четири от първото място. Локомотив има само една загуба досега, която дойде преди два кръга от ЦСКА 1948. Миналата седмица обаче пловдивчани постигнаха важна победа над Левски - 1:0.

Иначе Локо е най-слабо резултатният отбор от тимовете, заемащи първите пет места. Те са вкарали едва 10 гола от началото на сезона, а за съпоставка Левски е вкарал 16, ЦСКА 1948 - 18, а Лудогорец - 17 попадения.

Димитър Илиев тренира на облекчен режим

Любопитното е, че Локомотив няма победа над Септември от над година. Последният мач между двата тима датира от април месец тази година, когато столичани бият с 2:0. През февруари отново Септември излиза победител - 1:0. През август 2024 Локо побеждава трудно с 3:2 като гост.