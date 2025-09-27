Черно море хвърли много усилия, но не успя да пречупи Септември (Сф) на "Тича"

Черно море и Септември (София) завършиха наравно 1:1 в интригуващ сблъсък от 10-ия кръг на efbet Лига, игран на стадион "Тича". Бертран Фурие откри резултата в 24-тата минута, а през второто полувреме Живко Атанасов (58') изравни.

"Моряците" със сигурност има за какво да съжаляват, след като тотално надиграха своя съперник, но така и не успяха да го пречупят. В герой за гостите се превърна вратарят Янко Георгиев, който се отчете с няколко добри спасявания, а веднъж и гредата помогна на отбора на Стамен Белчев да си тръгне с точка от Варна.

С днешното равенство "виненочервените" прекъснаха серията си от две поредни загуби и изплуваха от дъното в класирането, като вече заемат 14-ата позиция. Тимът на Илиан Илиев пък се изкачи до четвъртото място в подреждането, но пропусна да запише трета последователна победа, с която щеше да се доближи още повече до върха.

Преди началото на мача Илиан Илиев беше награден по случай своя мач №492 като треньор в елита, с който той излезе еднолично на върха в тази класация, задминавайки Димитър Димитров-Херо, който има 491 двубоя като наставник в най-високото ниво на родния футбол.

Илиан Илиев с историческо постижение

Още в третата минута резултатът можеше да бъде открит, след като, в опит да изчисти топката, Георги Върбанов я насочи застрашително към собствената си врата, но Янко Георгиев съумя да избие в корнер.

Малко след това Асен Дончев центрира към наказателното поле, където Селсо Сидни се извиси във въздуха, но изстрелът му с глава не намери целта.

Натискът на варненци продължи и добри възможности се откриха пред Чандъров и Живко Атанасов, но техните опити не се увенчаха с успех.

В средата на първото полувреме Жоао Педро получи кълбото на десния фланг, след което си освободи пространство да шутира, но го направи в обсега на Янко Георгиев, който се отчете с добро спасяване.

Септемврийци отговориха с мощен удар на Робин Шутен под гредата, но със сетни усилия Пламен Илиев изби в ъглов удар. От него Бертран Фурие откри резултата от близко разстояние.

Само 60 секунди по-късно Черно море можеше да възстанови равенството, но диагоналният изстрел на Димитър Тонев премина на сантиметри от левия страничен стълб.

В 30-ата минута Мартин Христов се намеси решително, след като блокира опасен удар на Панайотов. Самият Христов имаше шанс да удвои преднината на своя тим, но изстрелът му с глава попадна право в ръцете на стража на "моряците".

Към края на първата част коварен шут на Асен Дончев от дистанция срещна външната част на мрежата.

В оставащото време до почивката голмайсторът Фурие опита акробатично изпълнение със задна ножица, но Пламен Илиев внимаваше и не допусна неприятна изненада.

В началото на второто полувреме Сидни стреля към близкия ъгъл, но Янко Георгиев не се затрудни особено, а от последвалия корнер не произлезе нищо опасно за "виненочервените".

В 53-тата минута нападателят на Черно море отправи нов опасен удар, който профуча покрай вратата.

В следващата атака, като по чудо, тимът на Илиан Илиев не изравни резултата. Чандъров центрира към наказателното поле, а там влезлият от резервната скамейка Георги Лазаров продължи топката към Васил Панайотов, който беше спрян по страхотен начин от Янко Георгиев.

В 58-мата минута "моряците" все пак успяха да вкарат гол. След ъглов удар Селсо Сидни отклони кълбото към Живко Атанасов, който беше забравен от противниковите състезатели и от непосредствена близост нямаше как да сбърка - 1:1.

Пет по-късно Панайотов можеше да осъществи пълен обрат, но изстрелът му от чиста позиция не намери очертанията на вратата.

Четвърт час преди края на редовното време Янко Георгиев се отличи с още една добра изява под рамката, отразявайки удар с глава на Асен Чандъров.

В 84-тата минута Селсо Сидни разтресе горната греда, след което последва брилянтно двойно спасяване на Янко Георгиев срещу Фелипе Кардосо.

Черно море 1:1 Септември (София)

0:1 Фурие (24)

1:1 Атанасов (58)



Стартови състави:

Черно море: 8. Асен Дончев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 2. Цветомир Панов, 71. Васил Панайотов, 10. Асен Чандъров, 11. Жоао Педро, 39. Николай Златев, 23. Димитър Тонев, 77. Селсо Сидни;

Септември (София): 21. Янко Георгиев, 13. Кубрат Йонашчъ, 4. Мартин Христов, 23. Робин Шутен, 27. Георги Върбанов, 5. Йоан Бауренски, 6. Виктор Очаи,7. Мойсес Пара, 17. Николас Фонтейн, 10. Клери Сербер, 9. Бертран Фурие.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto