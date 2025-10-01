Косич се прехласна по Крушарски

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич направи интересно изказване пред “Тема Спорт”, в което коментира края на миналия сезон и страхотното начало на настоящата кампания.

“Смърфовете” са една от приятните изненади в есенния дял на първенството. “Черно-белите” победиха ЦСКА, изпуснаха Лудогорец в последните секунди и свалиха Левски от върха миналия петък.

„В началото имах нужда от време, за да опозная отбора и средата. Направи ми впечатление, че липсваше увереност в тима. И е нормално след 15 мача без победа. Но виждах, че има качество в тези играчи. И ми беше ясно, че трябва да се направят малки корекции, за да потръгнат нещата.

Анализирайки срещите, виждах някои слабости, но те бяха поправими. Бях убеден, че с добър мач, хубав гол, ще се тръгне в правилната посока. И още в началото започнахме да поправяме нещата. Взехме някои победи, но тогава се случваха странни неща – нашите опоненти в битката за оцеляване също печелеха двубоите си.

В 5 поредни срещи получихме червени картони. Това също ми се стори много странно. Понякога това не е много нормално. И ни беше трудно, защото никога не бяхме в пълен състав. Борихме се много, загубихме мачове, но за щастие в крайна сметка се спасихме“, заяви Косич.

Словенският специалист обърна внимание и на взаимоотношенията си със собственика на клуба – Христо Крушарски:

“Изпитвам голямо уважение и възхищение към президента. Той е до клуба повече от десетилетие, подкрепя го в най-трудните моменти и прави всичко възможно, за да се получат нещата. Не винаги е лесно да си в тази роля, но той знае как да намери точната дума в правилния момент.

Когато нещата са напрегнати, той е този, който знае как да каже “Спокойно” и да внесе мир в отбора. Това означава много. Сигурен съм, че с честна комуникация ще можем да намерим решения заедно за доброто бъдеще на клуба”, заяви още наставника на пловдивчани.