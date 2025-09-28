Нико Петров: Левски продължава по същата линия, една загуба не трябва да разколебава отбор с амбиции

В студиото на Sportal.bg Нико Петров анализира победата на Локомотив Пловдив с 1:0 над Левски, дошла след попадение на Переа. С успеха „смърфовете“ не позволиха на тима на Хулио Веласкес да оглави класирането в efbet Лига.

„Локомотив е първият отбор в първенството, който среща Левски с натиск и активно пресиране. Може да не бе точно пред вратата на „сините“, но тимът на Душан Косич бе добре организиран в среден блок и притискаше около центъра. Особено добре се справяше при изнасяне на топката по фланговете, където създаваше преса и затваряше пространствата. Така още в първите 20-25 минути играта на Левски бе сериозно разстроена“, обясни Петров.

Според него Локомотив е демонстрирал добра тактическа дисциплина и е разузнал силните страни на съперника.

„Когато се защитаваха, бяха подредени в 4-2-3-1 – Переа отпред, Лами и Иту по крилата, а Иванов, Али и Умарбаев отговаряха персонално за халфовете на Левски. Переа стоеше така, че да затваря подаването към Макун, оставяйки Кристиян Димитров да изнася. Те знаеха за качеството на левия крак на Макун и предпочетоха да оставят Димитров, който е колеблив в изнасянето. В момента, в който топката стигнеше до бековете, започваше агресивното затваряне и преса от страна на Локомотив“, допълни бившият халф.

Въпреки загубата Нико Петров е категоричен, че Левски няма причина да губи увереност.

„Една загуба не трябва да разколебава отбор с амбиции за първото място. Левски продължава по същата линия, но трябва да извлече поуки – най-вече, че под силен натиск играчите трудно взимат решения и излизат от ситуации. Не бива да има нито миг отпускане, защото както показа Майкон – ако не си на 100%, мачът може да тръгне в съвсем различна посока“, завърши той.

Следващото предизвикателство за „сините“ е нов пловдивски сблъсък – срещу Ботев. „Канарчетата“ са в незавидна позиция, а Левски ще търси завръщане към победите и продължаване на битката за върха.