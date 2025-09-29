"Бригада Пловдив" към Крушарски: Безгръбначна наглост! Държите се като самозабравила се мутра!

Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Бригада Пловдив" излязоха с остра позиция срещу собственика на клуба Христо Крушарски. Конкретният повод за реакцията е изказването на бизнесмена след края на мача срещу Левски, спечелен от черно-белите с 1:0.



Sportal.bg публикува без редакторска намеса позицията на "Бригада Пловдив":

"Долу лапите от Локомотив



Не спираме да се питаме – откъде идва тази безгръбначна наглост от управленския състав на клуба, начело с лицето Крушарски? Явно по стар комунистически обичай сте свикнали да се държите като самозабравила се мутра, която гледа на останалите отвисоко, да трупате облаги чрез държавни поръчки на гърба на хората и да цитирате любимия си "авторитет“:



"Кой си ти да решаваш, бе? Решава тоя, който има пари. Какво ще решаваш ти, бе?!“



Само че не сте познали. Нито парите, нито победите, купите и титлите могат да купят любовта на хората. В последното си интервю за пореден път обидихте нас – онези, които поколения наред сме до клуба без облаги, без интереси, без зависимости.



Вие не сте добре дошъл! Омръзна ни да ви слушаме и гледаме. Доказателство е и полицейският ескорт, който си осигурихте при първото си идване в нашия дом след дългото ви отсъствие.



И не си мислете, че с няколко добри игри ще промените мнението ни. Уважението, което изразяваме, е единствено към мъжете на терена – борците с черно-белите сърца, а не към вас".