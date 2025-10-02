Популярни
Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
Бащата пред завръщане в Локомотив (Пд)

  • 2 окт 2025 | 09:17
  • 1648
  • 0

Легендата на Локомотив (Пловдив) Христо Колев-Бащата може да се завърне в клуба. За последно той бе част от щаба на Александър Томаш в ЦСКА. Те работиха заедно и преди това в Спартак (Варна), а общият им път започна имено на "Лаута".

В последните дни усилено се говореше, че Томаш и екипът му може да поемат градския съперник на Локо - Ботев (Пд). Бащата обаче е бил категоричен, че няма как да се озове на "Колежа". В ръководството на "черно-белите" са обсъдили възможността Христо Колев да се завърне на работа в клуба.

"Той е закърмен локомотивец. Христо Колев е пълен професионалист и смятам, че неговото място е при нас. Трябва да се върне там, където ще тежи. Колев никога няма да направи така, че да огорчи първо себе си с решение да отиде в Ботев", заяви почетният президент на "смърфовете" Христо Бонев пред "Тема Спорт".

