Рони О'Съливан каза кой момент в кариерата си би променил

Рони О’Съливан се радва на несравними успехи през професионалната си снукър кариера, която обхваща повече от три десетилетия, но за играч, който е на масата толкова дълго, е естествено да е събрал и доста „бойни белези“ по пътя си.

Широко смятан за най-великия играч в историята на спорта, О’Съливан има рекордните 23 титли от "Тройната корона", но именно в един от тези престижни турнири англичанинът преживя едно от най-болезнените си поражения.

Докато помагаше за старта на Pluto Snooker 900 – „първия в света“ специализиран 24/7 снукър канал – О’Съливан бе попитан кой момент от кариерата си би променил, ако можеше.

„Единственият момент, който мисля, че бих искал да променя в кариерата си… хората вероятно си мислят за очевидния, когато напуснах мача срещу Стивън Хендри (на UK Championship 2006), но не беше този, защото тогава не играех добре и не бях в добра форма", обясни О'Съливан.

"Моментът, който наистина бих искал да променя, е когато играх срещу (Джон) Хигинс на финала на "Мастърс". Мисля, че водех с 60 точки в последния фрейм и имах няколко шанса. Сега си казвам, че бих изиграл удара по друг начин или щях да съм по-спокоен под напрежение. Тогава се стегнах, забързах се, а Хигинс разчисти масата.“

Става дума за финала през 2006 г. в Wembley Conference Centre в Лондон – последния път, когато иконичната зала приюти най-престижния поканен турнир в снукъра, преди надпреварата да се премести в "Уембли арена", а след това в "Александра палас".

О’Съливан пристигна като действащ шампион, след като година по-рано бе победил Хигинс с 10:3 и спечели втората си титла от "Мастърс" – десет години след първата, също срещу Хигинс, в онзи легендарен финал между тийнейджъри.

За трети път членовете на „Випуск 92“ преминаха успешно през двете половини на жребия, за да си осигурят нов зрелищен финал. О’Съливан започна блестящо с поредни брейкове от 139 и 138 за преднина 3:0. Хигинс обаче отвърна с пет поредни фрейма за 5:3 следобед. Вечерната сесия предложи драма – 5:5, 7:7, 8:8, преди Рони да поведе 9:8. Хигинс взе 18-ия фрейм и финалът стигна до решителна партия.

В последния фрейм О’Съливан вкара красива дълга червена в джоба на зеления, разби купата рано и си осигури шанс да завърши мача в едно посещение. Но при аванс от 60, излезе леко от позиция и пропусна червена към жълтия джоб. Хигинс се върна, също пропусна дълга червена, но това бе последният удар на Рони в мача.

Хигинс започна своята серия с червена в средния джоб – топка, която сякаш влезе само със „собственото си тегло“. След това направи магическо изчистване от 64, завършвайки с черната за втора титла от "Мастърс". Джон Върго в коментаторската кабина го нарече „едно от най-забележителните разчиствания в историята“.

На церемонията по награждаването О’Съливан бе видимо разочарован, но прояви благородство и дори чувство за хумор:

„Това беше страхотен турнир и завърши със страхотно изчистване. Всички заслуги са за Джон, той игра по-добре през целия ден. Аз просто се държах в мача и се радвам, че направих битка от него, но той е велик шампион… и късметлия, гад такава.“

Рони се върна следващата година и си върна титлата, а впоследствие триумфира още през 2009, 2014, 2016, 2017 и 2024 г. Общо осем победи – титли в четири различни десетилетия. Най-титулуваният шампион в "Мастърс" за всички времена.

И все пак, загубата от Хигинс през 2006 г. остава моментът, който О’Съливан би искал най-много да върне назад във времето.

Отново връщайки се към онзи паметен мач, той призна:

„Повечето загуби приемам добре, защото това е част от живота на снукър играч – не можеш да спечелиш всички. Но тази загуба ме удари тежко. Не се възстанових добре след нея.“