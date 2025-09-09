Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Играчите избраха Рони за номер 1 през август

Играчите избраха Рони за номер 1 през август

  • 9 сеп 2025 | 13:03
  • 280
  • 0
Играчите избраха Рони за номер 1 през август

Рони О'Съливан беше избран за Играч на месеца на Световната професионална билярд и снукър асоциация (WPBSA) за август след представянето си на Мастърса в Саудитска Арабия 2025.

Считан от мнозина свои колеги за „най-великия за всички времена“, О'Съливан влезе в историята в Джеда, след като направи два максимални брейка в полуфинала, преди да загуби драматично на решителен фрейм от Нийл Робъртсън във финала.

Историческият двоен максимум дойде при победата му с 6:3 над Крис Уейклин в полуфиналите, където той направи и тотални разчиствания от 142 и 134.

Гласуването беше оспорвано – О'Съливан получи 40% от вота срещу 36% за шампиона в Джеда Нийл Робъртсън.

Ракетата наследява предишните носители на отличието Марко Фу и Стивън Магуайър, които спечелиха наградата съответно за юни и юли.

О'Съливан каза:

„Благодаря на всички, които гласуваха за мен, защото като играчи ние всички знаем колко много даваме на играта.“

Кен Дохърти, председател на WPBSA Players, заяви:

„Поздравления за Рони, който никога не спира да ни удивлява с изявите си. Това, което направи в Джеда, беше просто невероятно и той продължава да вдига летвата за всички нас. Месецът беше особено труден за спечелване на наградата, при положение че Нийл, Кайрън и Гоудонг също спечелиха ранкинг турнири, което показва колко високо играчите ценят представянето на Рони в полуфинала срещу Крис.“

За наградата

Учредена от WPBSA Players, наградата Играч на месеца отличава изключителни постижения, избрани чрез гласуване на самите състезатели. Основната ѝ цел е да почете високи постижения, постоянство и влияние на масата, признати от онези, които най-добре разбират изискванията на играта.

Всеки месец през сезон 2025/26 кратък списък с номинирани се изготвя от независим панел, включващ популярните снукър коментатори Дейвид Хендън и Абигейл Дейвис, спортния журналист Фил Хей и директора на WPBSA Players Тиан Пънгфей. В списъка се включват изявите от всички завършени турнири за съответния месец – например Шанхай Мастърс ще се взема предвид за августовската награда.

Победители в анкетата “Играч на месеца” за сезон 2025/26

• Юни – Марко Фу

• Юли – Стивън Магуайър

• Август – Рони О'Съливън

Следвай ни:

Още от Снукър

Тепчая Ун-Ну продължава силното си начало на сезона

Тепчая Ун-Ну продължава силното си начало на сезона

  • 7 сеп 2025 | 19:09
  • 1180
  • 0
Сиан е готов за големия снукър турнир

Сиан е готов за големия снукър турнир

  • 7 сеп 2025 | 17:53
  • 1377
  • 0
Евроспорт и HBO Max ще излъчват снукър още поне до 2031 година

Евроспорт и HBO Max ще излъчват снукър още поне до 2031 година

  • 4 сеп 2025 | 16:18
  • 846
  • 0
English Open е следващият голям турнир в календара

English Open е следващият голям турнир в календара

  • 4 сеп 2025 | 15:52
  • 1259
  • 0
Джон Хигинс не може да намери мотивация този сезон

Джон Хигинс не може да намери мотивация този сезон

  • 4 сеп 2025 | 11:27
  • 930
  • 0
Бресел се отказа в третия фрейм на първия си мач от април

Бресел се отказа в третия фрейм на първия си мач от април

  • 3 сеп 2025 | 13:22
  • 3894
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

  • 9 сеп 2025 | 11:32
  • 8525
  • 34
В Левски вече работят по зимната селекция

В Левски вече работят по зимната селекция

  • 9 сеп 2025 | 09:38
  • 19582
  • 11
Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

  • 9 сеп 2025 | 09:50
  • 23161
  • 11
Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

  • 9 сеп 2025 | 08:28
  • 10529
  • 0
Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 07:23
  • 7965
  • 0
18 отбора вече се класираха за Мондиал’26

18 отбора вече се класираха за Мондиал’26

  • 9 сеп 2025 | 10:02
  • 4773
  • 1