Играчите избраха Рони за номер 1 през август

Рони О'Съливан беше избран за Играч на месеца на Световната професионална билярд и снукър асоциация (WPBSA) за август след представянето си на Мастърса в Саудитска Арабия 2025.

Считан от мнозина свои колеги за „най-великия за всички времена“, О'Съливан влезе в историята в Джеда, след като направи два максимални брейка в полуфинала, преди да загуби драматично на решителен фрейм от Нийл Робъртсън във финала.

Историческият двоен максимум дойде при победата му с 6:3 над Крис Уейклин в полуфиналите, където той направи и тотални разчиствания от 142 и 134.

Гласуването беше оспорвано – О'Съливан получи 40% от вота срещу 36% за шампиона в Джеда Нийл Робъртсън.

Ракетата наследява предишните носители на отличието Марко Фу и Стивън Магуайър, които спечелиха наградата съответно за юни и юли.

О'Съливан каза:

„Благодаря на всички, които гласуваха за мен, защото като играчи ние всички знаем колко много даваме на играта.“

Кен Дохърти, председател на WPBSA Players, заяви:

„Поздравления за Рони, който никога не спира да ни удивлява с изявите си. Това, което направи в Джеда, беше просто невероятно и той продължава да вдига летвата за всички нас. Месецът беше особено труден за спечелване на наградата, при положение че Нийл, Кайрън и Гоудонг също спечелиха ранкинг турнири, което показва колко високо играчите ценят представянето на Рони в полуфинала срещу Крис.“

За наградата

Учредена от WPBSA Players, наградата Играч на месеца отличава изключителни постижения, избрани чрез гласуване на самите състезатели. Основната ѝ цел е да почете високи постижения, постоянство и влияние на масата, признати от онези, които най-добре разбират изискванията на играта.

Всеки месец през сезон 2025/26 кратък списък с номинирани се изготвя от независим панел, включващ популярните снукър коментатори Дейвид Хендън и Абигейл Дейвис, спортния журналист Фил Хей и директора на WPBSA Players Тиан Пънгфей. В списъка се включват изявите от всички завършени турнири за съответния месец – например Шанхай Мастърс ще се взема предвид за августовската награда.

Победители в анкетата “Играч на месеца” за сезон 2025/26

• Юни – Марко Фу

• Юли – Стивън Магуайър

• Август – Рони О'Съливън