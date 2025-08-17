Робъртсън надви Рони в епичен финал в Саудитска Арабия

Нийл Робъртсън описа победата си над Рони О’Съливан с 10:9 във финала на Мастърса в Саудитска Арабия като най-големия триумф в кариерата си. Той го постигна след зрелищен мач в Джеда.

О’Съливан, който направи два максимални брейка (147) в полуфинала си в петък, се върна от 2:7 до 7:7 и изглеждаше на път да осъществи може би най-добрия си финален обрат. Той поведе с 9:8 и имаше няколко малки шанса за победен брейк, но не успя да затвори мача, а Робъртсън направи блестящо разчистване от 87 точки в решаващия фрейм. Нощта на драма почти се изравни с миналогодишния първи финал в турнира, когато Джъд Тръмп победи Марк Уилямс с 10:9 по последната черна.

„Това надминава спечелването на Световното първенство,“ каза Робъртсън, след като вдигна трофея и грабна наградата от 500 000 паунда – най-голямата в кариерата му. „Трябваше да отговарям на много въпроси дали все още мога да победя играч като Рони във финал от такъв мащаб. Да го направя тук, с толкова голям залог – определено е най-добрата ми победа.“

Това е 26-ата ранкинг титла за 43-годишния австралиец, с което изравнява Марк Уилямс на шестото място във вечната ранглиста. Броят на „мейджърите“ му вече е седем – световната титла през 2010 г., три купи от Шампионата на Обединеното кралство и два “Мастърс” триумфа. Той се изкачва на трето място в световната ранглиста и оглавява убедително едногодишната класация.

Само преди 16 месеца Робъртсън загуби от Джейми Джоунс в последния квалификационен кръг за Световното първенство, пропусна “Крусибъл” и се свлече далеч извън топ 16. Осъзнавайки, че кариерата му е на кръстопът, той нае спортния психолог Хелън Дейвис и започна да работи по-усилено със своя приятел Джо Пери. Този „отборен“ подход даде резултат – с правилната подкрепа около себе си Робъртсън възстанови самоувереността си и изгради по-структурирана подготовка за тренировки и турнири.

Миналият сезон той спечели English Open и Световната Гран при, върна се в топ 8, а сега достигна още по-висок връх. Робъртсън възвърна сценичното си присъствие, играе авторитетно и го подкрепя с класическите си дълги удари и брейк-билдинг.

Общата награда на О’Съливан в турнира можеше да стигне рекордните £680,333, ако бе прибавил титлата към бонусите за максимални брейкове, но 49-годишният англичанин остана на крачка от 42-ра ранкинг титла и 24-ти „мейджър“. Смятаният за най-великия в историята на снукъра върна увереността си тази седмица след неубедителен през 2024/25, а феновете по света ще се надяват да го виждат по-често на масата в идните месеци.

Изоставайки с 2:6 след първата сесия, О’Съливан имаше шанс за брейк в откриващия фрейм вечерта, но при 33 излезе от позиция и пропусна трудна червена. Робъртсън се възползва с брейк от 97 и дръпна с пет партии, преди О’Съливан да отвърне с великолепно разчистване от 139 – неговата 11-та стотачка в турнира и 1300-а в кариерата.

След това англичанинът наниза серии от 97, 89 и 57 за 7:6. В 14-тия фрейм Робъртсън имаше шанс да си върне инициативата, но при 33 излезе от позиция и пропусна трудна червена, а О’Съливан отново се възползва с брейк от 80 за равенство 7:7. След пет поредни загубени фрейма Робъртсън направи 75 за 8:7, но изпусна възможности в 16-ата партия. Той стигна до цветовете, където О’Съливан постави убийствен снукър на кафявата, след което реализира отлична кафява от средна дистанция и добави синя плюс розова за 8:8.

Сериен брейк от 64 постави О’Съливан начело в 17-ия фрейм и той за пръв път поведе. В 18-ия имаше шанс, но при 16 точки не успя да излезе на червена след разбиване, а Робъртсън вкара трудна червена в среден джоб и направи великолепна серия от 101 за 9:9. В решителния фрейм отново О’Съливан беше сред топките, но при 31 не успя да отвори групата. По-късно сбърка при сейфти и остави шанс на Робъртсън, който остана хладнокръвен до края, включително при трудна последна червена в долен джоб.

„Не мога да обясня какво означава това за мен,“ каза Робъртсън. „Като дете в Австралия никога не съм мечтал да победя Рони във финал като този. Начинът, по който той игра от 2:7 нататък, беше невероятен – аз почти не сгреших. Кафявата, която вкара за 8:8, беше феноменална. В последните два фрейма просто нямаше късмет – две разбивания не му се получиха. Благодарен съм, че мога да споделя сцената с него и да предложим страхотен мач на хората в Саудитска Арабия. Феновете тук определено гледаха невероятен снукър през последните две години!

Синът ми ще гледа у дома – опитвах се да остана спокоен накрая, докато той сигурно е подскачал на дивана. (Съпругата ми) Миле сигурно е крила глава във възглавниците, неспособна да гледа! Радвам се, че бях част от нещо наистина специално.

Чувството е невероятно – да съм отново в тази позиция. Миналата година дойдох тук като №28 в света. Надявам се моята история да вдъхнови младите поколения, защото никога не трябва да се отказваш – ще имаш възходи и падения, но не е важно колко дълбоко падаш, а колко високо отскачаш.“

О’Съливан каза: „Нийл заслужаваше победата, той беше по-добрият играч. Аз просто се опитвах да се задържа и да направя мача интересен. Доволен съм, че успях – той ме надиграваше при 7:2. Когато дойдох тук, щях да съм щастлив дори само с няколко победи. Доволен съм от изявите си.“