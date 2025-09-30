Популярни
  • 30 сеп 2025 | 16:11
  • 542
  • 1
Рони О'Съливан: Не си представям живота след снукъра

Снукър иконата Рони О'Съливан призна, че не може да си представи да се откаже от играта. О'Съливан, който е на 49 години, каза: „За някои хора е доста трудно“, като допълни, че трябва да се поддържа зает, но същевременно призна, че кариерата му е към своя край.

Играчите избраха Рони за номер 1 през август
Играчите избраха Рони за номер 1 през август

„Очевидно е, че ще мислиш за отказване от снукъра. Мислех, че ще се откажа на 35, а сега съм на 49. Така че съм изиграл още 14 години повече, отколкото очаквах. Последния път, когато играх в Саудитска Арабия, доказах на себе си, че все още мога да се съревновавам с най-добрите”, каза Рони пред Daily Star.

О'Съливан призна, че се чувства „изморен“ и е решил да „отреже всички други неща“ като демонстративни мачове и прекалено многото пътувания със самолет.

Робъртсън надви Рони в епичен финал в Саудитска Арабия
Робъртсън надви Рони в епичен финал в Саудитска Арабия

„Значи, отказване? За някои хора е трудно. Аз не мога да си представя да се пенсионирам. Просто трябва да намеря други неща, с които да се занимавам!“

Ракетата разкри, че има „два или три проекта“, които не изискват да играе – като новия снукър канал на Pluto и откриване на зали за билярд и снукър по света. Въпреки това, той се пошегува, че ще дойде момент, когато „ще е срамно“ и тогава ще е „време да оставя щеката“.

О'Съливан е смятан за най-великия снукър играч в историята – и влезе в нея, когато през 2022 г. стана най-възрастният световен шампион.

„Има много добри снукър играчи на 45 години. Джон е на 49, Марк е на 49. Нека закръглим – на 50“, продължи той. „Но няма много добри състезатели, които могат да играят на много, много високо ниво. Те просто не могат да се мерят с Джъд Тръмп, Джао Синтонг и Кайрън Уилсън. Но сред ветераните стандартът е много, много висок.“

На Световното първенство тази година настъпи смяна на поколенията – с титлата на Джао Синтонг. 28-годишният китаец победи О'Съливан по пътя си към финала: „Мисля, че има невероятно бъдеще в играта. Сигурен съм, че ще спечели още много титли и в крайна сметка ще стане номер едно в света.“

О'Съливан подкрепя старта на Pluto Snooker 900 – първия в света 24/7 специализиран снукър канал, достъпен безплатно и по заявка в Pluto TV, с над £600,000 награден фонд, вече обещан за аматьорски играчи през следващите 12 месеца.

Каналът има за цел да постави акцент върху бъдещето на спорта – като предостави телевизионна платформа за жени, юноши и играчи с увреждания, редом до легендите на играта.

