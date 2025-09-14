Вратарят на Фрайбург се надява да бъде част от състава на Германия за Мондиал 2026

Вратарят на Фрайбург Ноа Атуболу се надява да бъде част от националния отбор на Германия за Световното първенство следващото лято, като попадне в състава на Юлиан Нагелсман,. 23-годишният Атуболу помогна на младежкия национален тим на страната да стигне до финала на Европейското първенство през юни и сега иска да направи следващата крачка.

"Ще бъде странно, ако не продължа напред", каза вратарят за програма "Спортстудио" на телевизия ZDF. Той призна, че място в националния тим е дългосрочната му цел, ако това не стане още следващата година.

Марк-Андре тер Щеген е първият избор за Германия, но в момента се възстановява след операция на гърба. Оливер Бауман и Александър Нюбел са другите варианти.

"Като цяло имаме много добри вратари в Германия, но в крайна сметка треньорът решава", смята Атуболу. Дългогодишният титуляр на Германия Мануел Нойер каза много хубави дума на Атуболу в същото предаване, като заяви, че "всички врати са отворени през него в бъдеще". Последният пък каза, че сравнението му с младите година на Нойер създава нереалистични очаквания и не му помага. Той нарече Нойер "най-добрият вратар, който някого сме имали".

Снимки: Gettyimages