Йоги Льов: Германия е на прав път

Бившият селекционер на Германия, спечелил световната титла с Бундестима през 2014 година - Йоахим Льов, вярва, че отборът е на правилен път в кампанията за Мондиал 2026, въпреки загубата на първия си квалификационен мач в Словакия преди две седмици.

Льов заяви пред телевизионните мрежи RTL/ntv и sport.de, че "всичко върви на приливи и отливи", но че треньорът Юлиан Нагелсман и спортният директор Руди Фьолер "вършат много добра работа“ като цяло.

"Вярвам, че определено ще могат да направят няколко корекции преди Световното първенство и след това се надявам да изиграят добър турнир“, каза Льов.

Льов призна, че последните мачове не са убедителни“, като Германия загуби и от Португалия и Франция на финалите на Лигата на нациите, преди неуспеха срещу Словакия, последван от победа срещу Северна Ирландия.

"Все още се нуждаем от няколко решения, за да бъдем сред най-добрите отбори. В момента това не е така“, каза Льов.

Той обаче вярва, че Нагелсман може да намери правилните подходи, за да има добро Световно първенство в Съединените щати, Мексико и Канада.

Льов се противопостави на предложенията да се убеди Мануел Нойер да се завърне на вратата след оттеглянето си от националния отбор миналата година във връзка с несигурността около новия вратар Марк-Андре тер Стеген, който е контузен и вече не е титуляр в клуба си Барселона.

Льов нарече Нойер „вероятно най-добрият вратар на всички времена“, но добави: „Мануел каза „не“. Той се пенсионира и имаше основателни причини за това.“

Льов беше треньор на Германия от 2006 до 2021 г., като спечели Световното първенство през 2014 г. и Купата на конфедерациите през 2017 г. и достигна до финала на Евро 2008. След това Германия отпадна от груповата фаза на последните две световни първенства през 2018 г. и 2022 г.